「天九牌」賭場藏身桃園民宅　監視器把風過濾仍遭破獲

▲王男將賭場開設民宅內仍被警方破獲依賭博罪嫌移送。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市王姓男子將「天九牌」職業賭場藏身於民宅內，並裝設監視器鏡頭規避警方查緝，賭客都是透過熟客介紹，由把風陳姓男子過濾才能入場一擲千金；八德警方接獲情資17日見時機成熟持桃園地院核發的搜索票，攻堅破門查獲，將王姓主持人、陳姓把風人、潘姓荷官以及11名賭客，依賭博罪送辦，並依社會秩序維護法分別裁罰賭客。

▲查獲賭具天九牌1副、抽頭金及賭資、監視器主機鏡頭1組及點鈔機1台等扣案證物。（圖／八德警分局提供）

八德警分局指出，王姓主持人於桃園市八德區永褔路民宅開設賭場，還裝設監視器鏡頭企圖防止警方查緝行動，陳姓把風過濾上門賭客，賭客都是透過熟客介紹，才能入場一擲千金。

經監控後見時機成熟由偵查隊、四維所、督察組等單位持桃園地院核發的搜索票破門查緝，現場查扣賭具天九牌1副、抽頭金及賭資、監視器主機鏡頭1組及點鈔機1台等扣案證物；警方訊後將王姓等3嫌依賭博罪移送法辦，另在場的11名賭客以社維法移請裁處。

▲桃園市警察局長陳國進肯定八德分局佈線落實，頒發獎勵金鼓勵。（圖／八德警分局提供）

桃園市警察局長陳國進肯定八德分局佈線落實，不眠不休監控並破獲本案遏止賭博歪風，專程到四維派出所頒發獎勵金鼓勵，嘉勉有功人員。

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