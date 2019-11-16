她賭性堅強！車禍腳裹石膏拄拐杖　仍堅持到睹場「參一咖」

▲台南市警麻豆分局在一間檳榔攤2樓，查獲45人職業大賭場，在場多是50至60歲的菜籃族。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警麻豆分局在11月15日下午1時許，在麻豆區一間檳榔攤2樓，查獲45人職業大賭場，在場多是50至60歲的菜籃族，警方當場查扣監視器、賭資新臺幣2萬元、撲克牌及骰子等證物，並將負責人許姓男子依觸犯賭博罪移送台南地檢署偵辦，其餘44名賭客則依社維法裁罰。

市警麻豆分局表示，警方15日中午在轄內巡邏時，偶然發現一間檳榔攤進出人數特別多，相當異常，經繞到後門查看發現別有洞天，立刻調度大批警力控制現場，查獲俗稱「目賊仔」的大型職業賭場，賭客人數多到要以遊覽車載運。

麻豆警方上週剛查獲一場職業賭場，這次清查賭客時又發現好幾個「熟面孔」，賭客沒想到再次落入法網，可謂賭性不改。現場還發現有１名車禍剛出院的婦人，一隻腳裹石膏、拄拐杖，還堅持到賭場「參一咖」，令人搖頭。

台南市警局長周幼偉獲報，立刻親至麻豆分局頒發破案茶，慰勞執勤員警辛勞。麻豆分局長楊慶裕表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，警方會針對轄內易生不法處所再加強查察，持續取締各地的流竄性職業賭場。