拍美照更容易！Google宣布新策略「功能下放」　首波新增Pixel手機「人像景深調整」

▲Google的Feature Drop新策略。（圖／翻攝自Google）

記者陳心怡／外電報導

想要拍出背景模糊的人物照片，越來越簡單了！Google專為 Pixel 系列手機，添加了後製人像模式，透過Google 相簿，將照片做手動調整背景虛化程度，調整景深，也就是背景模糊、人物凸顯的照片。就算拍照當下，未開啟人像模式，事後也能補救。

這是Google的新策略 Feature Drop（功能下放）其中的一項功能。Google日前在官網宣布，將改變在手機功能業務上的開發策略，意思是將持續為用戶開發新的功能，然後按批次推送到用戶的手機上，如此一來，手機功能可以不斷提升，而非侷限在用戶購買時就已經大致底定。

本月，Google 將發佈第一輪 feature drop，推送新的功能給Google Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 4 與 Pixel 4 XL手機，但實際推送時間可能因地區、電信業者有所落差。

舉例來說，Google這次專為Pixel系列手機添加背景虛化功能，以往若要拍攝具有淺景深的照片，必須開啟相機的人像模式拍攝，但在新版的Google相簿中，可直接針對照片，手動調整背景虛化程度；這樣就算拍照當下未開啟人像模式，事後也能補救。

但值得注意的是，該功能目前僅限於人物照使用，非人物照僅保留「細緻度」選項可調整。

這波Feature Drop除了後製人像模式，還包括主動過濾廣告來電，強化 Duo 視訊通話品質以及記憶體管理優化功能。Google產品副總艾利斯（Sabrina Ellis）先前接受《The Verge》訪問時表示，Feature Drop預計每一季會有一次，讓用戶除了一年一次的 Android 新版本以外，還能每3個月獲得一次額外體驗升級。

▲pixel人像模式。（圖／翻攝自9to5google）