微軟Teams推Linux公開預覽版　成Office系列首個登陸Linux程式

▲微軟Microsoft Teams。（圖／翻攝自微軟）

記者陳心怡／外電報導

微軟日前將溝通服務Teams引入Linux ，成為微軟Office系列第一個登陸Linux平台的程式。

Linux版Teams的介面與外觀和Windows及MacOS相同。為了增加使用者數量，微軟選擇Linux當作擴充的平台相當合理，目前Teams for Linux公眾預覽版本，已經可以從微軟網站下載。

微軟Office產品經理Marissa Salazar指出，微軟客戶裝置包含Windows、Linux等多種平台，雲端空間和生產力產品也以支援多元環境為目標，Linux版Teams即是這項方針的一環。

由於使用者反應熱烈，微軟雲端硬碟服務 OneDrive 也有機會出現 Linux 版本。另外，PowerPoint 也是用戶心中熱門的選擇。此外，微軟目前也積極邀請app開發商在Teams上開發應用程式，以觸及新平台的用戶。

相比以前的微軟注重自家 Windows 平台，現在的微軟多了不少可能性，出現不同作業系統版本的 Visual Studio Code，也許還真有機會看到整套 Office 程式移植到 Linux 平台上面。