假冒「Windows 10」更新通知信！郵件暗藏勒索病毒　點開秒噴1.5萬

▲假冒Windows 10更新通知信，郵件暗藏勒索病毒Cyborg。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

網路安全公司Trustwave日前發現，微軟Windows 10系統11月發布更新版本後，就有惡意人士盜用微軟的名義，發送假冒的「更新版本邀請函」電子郵件，郵件中則藏有惡意勒索的病毒程式，一旦收件人開啟假冒的附件檔案，電腦內的文件就會立刻鎖定且進行加密，受害者必須付出約1.5萬元贖金才能解鎖。

TrustWave表示，微軟Windows 10系統日前發布更新版本，就有用戶收到主旨「立即執行安裝最新版本的微軟 Microsoft Windows Update」的電子郵件，郵件內則會夾帶一個可以使電腦設備感染Cyborg勒索軟體的執行檔。

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▲TrustWave表示，該郵件會夾帶一個惡意勒索軟體的附件檔案。（圖／翻攝自TrustWave網站）

據悉，該檔案名是由隨機的字母及數字組合，檔案大小為28KB左右，並假冒.jpg格式作為副檔名，騙過郵件安全防護的偵測，一旦受害者開啟該附件檔案，電腦立刻被勒索軟體感染，導致檔案文件全部被加密鎖定，螢幕桌面則跳出贖回檔案文件的解密步驟與指令，必須支付500美元（新台幣1.5萬元）贖金。

TrustWave進一步透露，所幸目前尚未發現Cyborg勒索病毒有大範圍散播的跡象，提醒所有使用 Windows 10系統的電腦用戶在安裝更新時，千萬不要開啟這類假冒微軟名義的電子郵件及附件檔案，最保險的方式還是使用系統內建的工具下載更新。

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