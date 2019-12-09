Google員工反對技術用於作戰　但亞馬遜老闆貝佐斯說「支持國防部」

▲貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

根據《路透社》報導，亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）日前表示，作為一間科技企業，亞馬遜支持美國國防部的現代化計劃，尋求加強彼此合作，以及爭取合約。

貝佐斯在加州舉行的年度國防論壇上說：「我們將支持國防部，這個國家很重要。」

其實，美國科技公司在嘗試與國防部合作時困難重重。像是去年國防部防禦計畫「Project Maven」，就引起了Google員工反抗，因為員工們反對將Google技術用於作戰。這些員工表示，它與Google宣稱的不傷害目標抵觸，並列舉了在致命情況下使用新人工智慧技術所帶來的風險。

但貝佐斯似乎另有看法，他表示，支持員工發表自己的意見和觀點，但應該由公司高層領導針對他們願意和不願意做的項目提供指導決策。貝佐斯說：「我認為如果大型科技公司放棄對國防部的支持，那麼這個國家將陷入困境中。」

亞馬遜曾與同行競爭向美國國防部提供雲端運算功能，但是上個月，微軟出乎意料的擊敗亞馬遜，拿下國防部10年100億美元（約新台幣3046億元）的合約，亞馬遜因此向聯邦法院上訴，對國防部決定提出異議。

在微軟成為意外贏家前，亞馬遜曾被認為是國防部「聯合企業防禦基礎設施雲」合同的最愛。

亞馬遜此前曾表示，懷疑是政治因素而阻礙公平競標過程。因為貝佐斯向來與美國總統川普不對盤。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～



