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蘋果用千禧年著作權法要推特刪 iPhone加密文　引起眾怒

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▲▼Siguza　iPhone。（圖／取自Twitter／Siguza）

▲Twitter上出現疑似針對iPhone進行反向工程的密鑰。（圖／取自Twitter／Siguza）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 VICE 報導，蘋果公司最近利用《數位千禧年著作權法》（DMCA），要求Twitter刪除一條帶有iPhone加密密鑰的推文，因而激起資安界的憤怒。

12月7日，一名暱稱為Siguza的資安研究員在Twitter上分享了一個加密密鑰，該密鑰可能對iPhone的Secure Enclave進行反向工程，也就是能夠破解手機指紋的加密。

所謂的Secure Enclave，即蘋果手機晶片採用先進的安全架構，用以保護密碼和指紋資料。相較之下，Touch ID不會儲存指紋影像，因此他人無法藉由所儲存的資料，進行反向工程。

兩天後，一家與蘋果公司合作的律師事務所向Twitter發送了DMCA刪除通知，要求撤除該推文。Twitter也刪除了該推文。然而，今天該推文再次出現，Siguza說DMCA的主張「已撤回」。蘋果向 VICE 確認，它發送了撤回刪除通知，並要求Twitter將推文放回原處。

在推文發布兩天後，一家與蘋果公司合作的律師事務所要求Twitter刪除該推文，推特隨後刪除該推文。然而，今日推文再次出現，Siguza表示DMCA的主張「已撤回」。

外媒Motherboard報導稱蘋果已經撤回此前發出的DMCA通知，然後要求推特重新恢復這條推文。

外媒Reddit還收到了數個DMCA刪除請求，要求刪除在「r / jailbreak」上共享的討論串，內容包含安全研究人員和駭客討論iPhone越獄的方法。

據Motherboard稱，資安研究人員質疑，蘋果公司這種行為像是企圖扼殺越獄。

▲iPhone 越獄工具 Checkra1n。（圖／截自Checkra1n）

▲iPhone 越獄工具 Checkra1n。（圖／截自Checkra1n）

多年以來，沒有適用於現代iPhone的越獄軟體，但今年早些時候，越獄工具「Checkra1n」有了新的進展，發布了關於iOS 13的越獄運行。Checkra1n的越獄不適用於2018年和2019年發布的iPhone，但適用於所有較舊的iPhone‌型號。

另外，蘋果還在針對Corellium提起訴訟。根據蘋果描述，Corellium所開發的其中一個產品，宣稱可複製蘋果的iOS、iTunes及圖像使用者介面，可直接透過Corellium平台安裝，它唯一的功能就是建立虛擬化的iOS裝置，以執行未經授權的iOS。  

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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