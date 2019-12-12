16吋MacBook Pro喇叭「啪啪聲」解決了！macOS Catalina 10.15.2已修復問題

▲蘋果已於作業系統更新macOS Catalina 10.15.2中修復了16吋MacBook Pro的喇叭爆音問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果上月無預警發布了最新的16吋MacBook Pro取代15吋機型，效能也進一步提升，不過推出不到短短一個月便陸續有消費者反映喇叭爆音問題。根據最新消息，蘋果已於作業系統更新macOS Catalina 10.15.2中改進此一問題。

16吋MacBook Pro的早期購買者反映，他們利用該設備播放任何音樂或影片時，手動停止播放、跳轉或關閉都會聽到一個來自喇叭的「啪啪聲」（popping sound）。對此，蘋果向授權維修中心表示，這是與軟體有關的問題，提醒授權維修中心若有消費者反映勿為其設置服務或更換用戶的電腦。而最新消息指出，蘋果已在macOS Catalina 10.15.2中修正了該問題。

國外論壇reddit用戶發文表示，在將16吋MacBook Pro更新至macOS Catalina 10.15.2後，喇叭的「啪啪聲」已經消失了。「在更新後，我嘗試了所有應用程式（VLC多媒體播放器、Chrome、以Safari播放Netflix、Youtube和Prime Video），我很高興地宣布，我的MacBook Pro確實不再有『啪啪聲』了！」並補充，類似的問題在Premiere Pro及After Effects中也消失了。

大部分網友普遍反映問題已解決，「安裝後，它也解決了我的喇叭問題。不過安裝程序要當心，這不僅僅是操作系統更新，這似乎是韌體更新。它將重置你的FileVault密鑰（key）和iCloud帳戶。」，不過仍有用戶表示問題仍在，「我試著用Safari播YouTube並一直跳轉片段，仍然可以聽到『啪啪聲』，還沒試過Logic，我想必須進廠維修了。」

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