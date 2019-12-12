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macOS Catalina 10.15.2登場　4新功能、13改進一次看

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▲▼macOS Catalina。（圖／截自蘋果官網）

▲蘋果發布了macOS Catalina 10.15.2更新。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果昨（11）日除了發布iOS 13.3、watchOS 6.1.1和tvOS 13.3等作業系統更新外，也一併更新了macOS，發布了macOS Catalina 10.15.2更新，此次更新內容除了改進及修復錯誤外，也推出一些新功能。

macOS Catalina 10.15.2的新功能中，最有趣的功能便是「iTunes遙控器」，該功能讓iPhone或iPad化身「遙控器」來控制Mac上的「Apple Music」和「Apple TV」應用程式。用戶可從「蘋果」選單中的「系統偏好設定」內，點選「軟體更新」來獲得更新項目。

以下是此次更新的新功能：

Apple News

● 《華爾街日報》及其他主要報紙在Apple News+中獲得新排版

股市

● 在相關文章的結尾處添增同一媒體的相關報導或更多報導的連結
● 熱門新聞添增「Breaking」、「Developing」兩標籤
● Apple News的報導已於加拿大以英語和法語提供

以下是此次更新的新的錯誤修復：

音樂

● 恢復用來管理音樂資料庫的直式瀏覽器顯示方式
● 解決了可能無法顯示專輯插圖的問題
● 修正了在播放期間可能重置音樂等化器設定的問題

iTunes遙控器

● 添增使用iPhone或iPad來遙控Mac上的「Apple Music」和「Apple TV」應用程式的支援

照片

● 解決了可能導致部分 .AVI和 .MP4檔案顯示為不支援的問題
● 修正了新檔案夾無法顯示在「相簿」顯示方式中顯示的問題
● 解決了相簿中手動排序的影像可能無法按順序列印或輸出的問題
● 修正了「縮放以裁剪」工具無法在列印預覽中使用的問題

郵件

● 解決了可能導致「郵件偏好設定」開啟時顯示空白視窗的問題
● 解決了無法使用還原功能來取回已刪除郵件的問題

其他

● 改進了透過Finder同步書籍和有聲書到iPad或iPhone的可靠性
● 修正了提醒事項在「提醒事項」應用程式的「今日」智慧型列表中順序可能錯誤的問題
● 解決了可能導致在「備忘錄」應用程式中輸入時效能緩慢的問題

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