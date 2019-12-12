姑姑力推「顧眼偏方」！傻女「生吞2顆魚膽」狂吐命危了…醫嚇：肝臟好慘

▲曹女聽信偏方吞下2顆魚膽，結果肝衰竭命危了。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

湖北省武漢市一名曹姓女子因為視力不佳的關係，於是近日聽從姑姑推薦的「顧眼偏方」，一次生吞2顆魚膽提升視力；不料當天晚上，她就出現嘔吐、腹瀉等症狀被緊急送醫治療。醫師檢查後慌張地說，患者已經出現肝衰竭的症狀了！必續立刻進行洗胃和解毒手術。所幸經過搶救後，曹女順利脫離生命危險。

據《湖北經視》報導，曹女表示，家人在10日那天釣了2條大青魚，所以決定將魚做成「臘魚」準備過年，過程中姑姑向她建議，「生吞魚膽的話，就可以改善視力，讓眼睛看得更清楚」，她想起自己小時候也曾吃過魚膽，所以就不以為意地一次吞下2顆，希望效果能夠更顯著。

沒想到就在當天晚間9點多，曹女胸口開始疼痛，還伴隨上吐下瀉的症狀，只好趕快送醫治療。武漢市第三醫院消化內科醫師張虹說，正常人檢測指數約40的轉氨酶（transaminase），曹女竟高達了6000多，導致肝衰竭狀況發生，醫療團隊只好立刻替她洗胃、解毒。

資料顯示，轉氨酶是一種催化轉氨基反應的轉移酶，是測試肝功能的重要數據。張虹說，還好經過治療後，曹女順利撿回一命。他也提醒，魚膽內膽汁所含的毒性相當大，很多煮法都難以破解裡頭的有毒成分，「魚膽內的毒，不論生吞、煮熟、還是泡酒，有毒成分都不會被破壞，再加上曹女是空腹食用，毒素幾乎都被胃吸收了。」

張虹最後稱，魚膽可以明目的說法根本是無稽之談，它不僅對眼睛沒有治療功效，而且進食後還會影響肝臟和腎臟排毒功能，嚴重的話甚至會爆發急性中毒；另外，魚膽中毒沒有特殊解毒藥，所以誤食的話必須及早就醫治療。

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