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陳玉珍夾到手！藍營擠爆急診房　台大醫群氣轟…本人回應了：覺得自己可能不會再醒

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▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

▲吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

記者柯振中／綜合報導

國民黨多名立委6日前往外交部抗議，期間爆發激烈衝突，導致陳玉珍、林奕華2人受傷，雙雙送往台大醫院治療，引起外界議論，讓許多醫師、政治人物在臉書上紛紛發表看法。而陳玉珍本人稍晚也回應，「我覺得自己好累好累，閉上眼睛，覺得自己可能不會再醒過來…。」

國民黨多名立委6日上午前往外交部抗議，但到場後遭到外交部駐衛警察攔阻，雙方爆發激烈衝突，導致陳玉珍、林奕華受傷，雙雙送醫治療。國民黨總統參選人韓國瑜等人得知消息，紛紛前往台大醫院急診病床探病。

韓國瑜面對媒體時痛批，外交部的行為相當粗暴，對國會議員相當不尊重，行為很沒有禮貌，「外交部的吳部長，你必須要負全部的責任。」國民黨前主席朱立倫也說，若非部長把門關起來，國會議員今天也不會用這種方式，「對我們民主真的是倒退。」

▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供，下同）

▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

對此，台北市長柯文哲回應，任何政治活動都該離醫院愈遠愈好；台大醫師施景中也說，急診室並非合照、送花的場合，更不是何候選人來探訪、握手，否則旁邊病人的家屬情何以堪？而這也得到時代力量立委黃國昌的贊同、分享。

台大醫院麻醉科醫師石崇志也在臉書上說到，台大急診即使再滿，只要遇到重症患者，都會全力搶救，而「T開頭」的急診床號就是留給這些患者的，但這樣的風骨已蕩然無存，「急診是因為選情告急，重症是因為權位比較重。」

▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨立委再赴外交部抗議，林奕華、陳玉珍受傷送醫。（圖／國民黨團提供）

台大醫院企業工會7日在臉書粉專發文指出，急診室救治病患的地方，陳玉珍到急診室後，許多媒體、政治人物跟著湧入，導致急診室出現騷動，甚至開直播，未經同意拍攝醫療人員與其他患者，相當不道德，希望臺大醫院能堅守對醫病隱私的保護，拒絕任何外力要求錄影、錄音，並強烈排除、協助不願入鏡者依據隱私權提告。

▼柯文哲等政治人物出面回應這起事件。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼柯文哲臉書談政治活動應遠離醫院。（圖／翻攝柯文哲臉書）

隨著社會議論不斷，陳玉珍稍晚也在臉書上回應，自己的個性相當倔強，若非萬不得已，絕對不會到醫院去扎針，自己當時已經出現呼吸困難的情況，甚至快要暈厥，才會到急診室接受治療，「我覺得自己好累好累，閉上眼睛，覺得自己可能不會再醒過來…。」

陳玉珍指出，沒想到自己身體出了狀況，竟被酸民諷刺「搏版面」、「演很大」，「玉珍這九個月的表現，其實早已經有了一定的全國知名度，獲得全國民眾大部分的肯定，根本沒必要藉此搏什麼版面。」

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