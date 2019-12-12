聯醫做假帳？柯文哲怒轟：又是哪個「楊蕙如」在帶風向？

記者陳家祥／台北報導

健保署自去年7月起要求區域級以上醫院門診減量2％，若未能達標，超過部分將不予給付，盼能落實醫療分級制度。但健保署稽核發現，台北市立聯合醫院「診察費為0」涉嚴重不實申報，今年第一季遭健保追扣5500萬元、第二季6000多萬元，兩季被追扣上億元。但聯醫則喊冤，「診察費為0」是醫院自行吸收了診察費，其他才是核實申報，因此醫院並沒有作假帳。

對此，台北市長柯文哲也出面幫聯醫說話，強調台灣人口老化，表面上總人口沒有增加，但實際上人口不斷老化。而老人的醫療費用較高，從過去這幾年到未來都一樣，台灣的醫療費用會大幅上漲，除非我們的醫療體系有做改變。

「可是政府為了選票考量，一定不會去增加健保費也不會增加部分負擔的百分比」，柯文哲說，所以明明醫療費用上升，可是醫療準備金不夠怎麼辦？因此就開始限制門診成長，「那我們市立聯合醫院，其實所有醫院都一樣，我們不可能去掛一個招牌說不准入內，或是限掛號限號，那怎麼辦？」

柯文哲說，門診量減不下來，但健保局又要求門診人數不能上升，所以就變成不報帳，「所以事實的真相是，我們白做工不報帳」，結果報紙標題變什麼台北市立聯合醫院做假帳，「我看一看心裡想說，哇，這後面又是哪一個楊蕙如在帶風向？拜託」，聯醫是白做工不報帳結果標題變作假帳，差太多了吧實在是。

最後柯文哲也重申，健保費的問題，若目前健保制度不改變，健保很快就破產。





▲柯文哲出席2019台北市綠屋頂示範區推廣記者會暨內湖花市花卉行銷推廣。（圖／記者葉南州攝）