斬手不手軟　白河警讓面交車手乖乖就逮逃！

▲台南市警白河分局，埋伏逮獲詐騙集團以假檢警真詐騙案之車手依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選舉逐漸加溫，警方忙於查緝賄選及選舉安維之際，詐騙集團蠢蠢欲動，以冒充假檢察官真詐財之方式訛詐受害者，竟還食髓知味，再度來電要求被害人將畢生之積蓄提領交付，白河警分局據報，將計就計，派員埋伏將出面取款的吳姓、鄧姓及洪姓車手當場緝獲，全案偵訊後依詐騙罪嫌送辦，並擴大追緝詐騙集團中。

白河警分局近日陸續接獲轄內老嫗報案稱，在家接到自稱台北地檢署檢察官電話，稱其所有之帳戶為人頭帳戶，涉及洗錢罪，若不將帳戶裡面的錢及身上所持有之貴重物品交出監管，將會被收押，被害人心急害怕，且求助無門，即依詐欺集團之指示，將帳戶內之現金提領，詐騙集團並指示被害人，在金融行員詢問時，佯稱係為修繕房屋，以避免提款遭攔阻，後再將提領之現金以面交方式，交予取款之「檢警人員」，事後被害人家屬得知上情後，始知血汗積蓄遭詐騙。





白河警分局獲報後，積極調閱周遭監視器影像畫面，持續追查歹徒行蹤外，亦密切聯繫被害人後續狀況，結果發現詐欺集團歹徒竟食髓知味，持續向這些被害老婦人聯繫，以恐嚇被害人身自由，持續詐騙錢財，白河警見機不可失，協助被害人與詐欺集團歹徒周旋，結果分別於11月7日、11月25日及12月9日埋伏，順利當場逮獲吳姓、鄧姓及洪姓取款車手，現場並起出犯罪用之手機、贓款2萬9千餘元及台北地檢署假公文3紙等證物，全數以詐欺罪嫌移送法辦，給予詐騙集團當頭棒喝！保護民眾財產免再受侵害。

白河警察分局長朱信憲呼籲民眾，年關將近，不法之徒恐伺機而動，牟取不法利益，民眾如接獲地檢署或公務機構電話時，應謹慎小心、反覆查證，可親至派出所或多加利用「165」或「110」專線查詢，警方均會立即派員協助，切勿掉入詐欺集團陷阱而將個人金融帳簿、提款卡或現金，交付詐欺集團，警察局會持續打擊電信詐欺，進行斬手行動，保護民眾生命財產安全，維護良好社會治安環境。

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