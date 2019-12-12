撰文提到「反送中」　張曉明：凸顯完善香港治理制度緊迫性

▲香港示威者與警方衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸港澳辦主任張曉明11日指出，今年2月，香港特別行政區政府為了將一名涉嫌在台灣謀殺的香港男青年移交台灣受審，並填補香港與大陸、台灣、澳門之間不能相互移交逃犯的法律漏洞，啟動對兩個相關條例的修訂工作，由此引起香港社會疑慮和強烈反彈，顯了完善香港治理制度的必要性和緊迫性。

《人民日報》11日刊登張曉明的署名文章，文章提到，在反對派的蠱惑煽動和外部勢力的插手干預下，香港出現曠日持久的社會政治動蕩和街頭暴力活動，「一國兩制」在香港的實踐遭遇前所未有的嚴峻挑戰，這場修例風波充分暴露出香港政治、經濟、社會等方面存在的一些深層次矛盾和問題，也進一步凸顯了完善香港治理制度的必要性和緊迫性。

香港尚未完成基本法第二十三條立法，也未設立相應執行機構，這也是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，強化執法力量，已成為擺在香港特別行政區政府和社會各界人士面前的突出問題和緊迫任務。

▲大陸港澳辦主任張曉明。（圖／翻攝自《新華社》）

文中提到，中共的十九屆四中全會審議通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》指出，要「全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針」。

此外，上述《決定》也強調，全面準確貫徹「一國兩制」方針，必須從有利於港澳長治久安的戰略和全局高度進一步加強頂層設計，「特別行政區行政、立法、司法機關也必須以愛國者為主組成。」

文章指出，要完善加強對香港、澳門社會憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育等相關制度和體制機制，以及防範和遏制外部勢力干預港澳事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動的體制機制。

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