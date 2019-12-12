香港高院修禁制令：禁「起底」範圍擴大至「特務警察」

▲日前於香港理大外的警察。（圖／記者吳立言攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港高等法院修訂禁止對警員及其家屬「起底」（肉搜）和滋擾的臨時禁制令，將保護範圍擴展至特務警察，禁止恐嚇、騷擾、威脅或煩擾任何警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員，或協助、造成、慫使、促致、唆使、煽動、協助、教唆或授權他人從事上或參與上述行為。

根據香港政府新聞網，警方表示，自6月起，警務人員的個人資料被人在網上非法披露和廣泛發佈，其中包括警務人員子女就讀學校、班級等，受影響警務人員遭到不同程度的滋擾、恐嚇，「令警務人員及其家屬非常擔心人身安全，甚至造成心理困擾。」

香港法庭於10月25日頒發臨時禁制令，並先後於10月28日和31日作出修訂，有效期至11月8日。法庭之後命令繼續執行臨時禁制令，直至審判或進一步命令，法庭日前修訂禁制令，將保護範圍擴展到特務警察。

▲香港警察。（圖／路透）

禁制令禁制任何人非法和故意地，在沒有相關人士同意下、同時有意圖或相當可能會恐嚇、騷擾、威脅或煩擾相關人士的情況下使用、發佈、傳達或披露給他人屬於警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員，包括父母、子女或兄弟姊妹的個人資料。

於此之前，就「起底」問題，警隊管理層決定以警察福利基金資助受影響人員更換新的車牌登記號碼，包括資肋560港幣新車輛登記號碼行政費用，及最多300港幣資助購置新車牌登記號碼支出。

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