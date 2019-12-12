14年閨密「偷錢塞內衣」！單親媽財產離奇消失　裝針孔揭真相崩潰大哭

▲ 薩曼莎和米莉走過14年，曾是彼此最好的朋友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國赫敦一名單親媽媽靠著經營清潔公司獨力扶養孩子，去年發現自己放在家中的現金經常離奇消失，便偷偷安裝一台攝影機，才發現竟是自己認識超過10年的好友長期偷她的錢，讓她忍不住難過得掉下眼淚。

《鏡報》11日報導，現年27歲的薩曼莎（Samantha Wood）13歲時認識米莉（Milly），很快就成為形影不離的好朋友。她和現年28歲的米莉相識14年，對她非常信任。因此當她透過影片看到米莉在她的臥室裡偷錢、塞進內衣裡時非常傷心，「她是個很好的朋友，我也一直都在幫助她，但她卻偷我的東西，這很令人難過。」

薩曼莎經營一家清潔公司，2018年聖誕節時發現積蓄莫名減少160英鎊（約新台幣6414元），放在家中存錢筒和9歲兒子存錢筒裡的錢都不見了，因此對米莉起了疑心，卻又不願懷疑自己最好的朋友，經歷一段天人交戰，「我告訴我自己，我一定是不小心弄丟這筆錢，或是我自己花掉了」，最後在百般掙扎之後才上網買了針孔攝影機。

事發當天，薩曼莎到樓上吹頭髮，米莉則宣稱要在樓下泡茶，攝影機卻拍下她偷竊的畫面。薩曼莎事後表示，米莉那天表現得若無其事，「她為我泡了一杯茶，彷彿幫了我一個忙，但她卻偷我的東西。」

薩曼莎指控，她愛米莉就像愛親人一樣，米莉也深知她得獨力扶養兒子有多辛苦，如今卻害她付不起帳單，對她和兒子的生活都造成影響，因此報警。米莉落網後以數十封訊息向她道歉並表示，她以為自己不會被抓到，「我知道我應該停手，但我太痛苦了。」

薩曼莎則表示，「最令人傷心的是，她並不需要錢，只是想要有錢。她有一份全職工作，沒有理由偷竊。她越來越貪心，本來只花自己的錢，但又想出去玩、買衣服，最後把薪水花光，所以就直接拿我的錢去做指甲、周末出去玩。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。