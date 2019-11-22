為了男友大打出手！　19歲女咬掉正妹閨密「臉上一塊肉」害她毀容

▲原本是好友的2人，為男友問題打了起來。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國蘇格蘭一名19歲正妹為了男朋友問題，和同樣是正妹的18歲好友反目成仇，不但大打出手差點致人於死地，還咬下對方「臉上一塊肉」導致毀容，行徑十分囂張，本月被判入獄16個月。

19歲女加法爾(Danielle Gaffar)今年2月3日，在蘇格蘭丹地市(Dundee)一間酒吧瘋狂攻擊18歲閨密斯特拉坎(Kyra Strachan)，她抓住對方的頭髮把人拖倒在地，又用手勒住對方脖子讓人無法呼吸，最後甚至咬掉對方臉上的一塊肉。

飽受驚嚇的斯特拉坎後來在網路上發布自己的受傷照，可看到懸空在臉上一塊肉，幾乎被咬掉，額頭上也有瘀傷，最後縫了8針，並且留下永久性疤痕慘被毀容。

本案近來開庭，警方表示，2人原本是很親密的朋友，卻因為男朋友問題產生嫌隙，「案發當時，受害人與一名男性在一起，該名男性是被告的前男友」。

加法爾雖然是初犯，但法官考量到攻擊行為的殘酷與嚴重性，認為她的行為應該要受到譴責，而監禁是唯一適合的方式，故判決入獄16個月。斯特拉坎則表示，她十分滿意這個判決結果，認為加法爾是罪有應得。

Danielle Gaffar left victim Kyra Strachan with horror injuries after the brutal attack.https://t.co/6sWTKf38ay — The Daily Record (@Daily_Record) November 21, 2019

►生火了！連我媽都用到發光

