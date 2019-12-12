主婦把高級肉凍成化石超浪費！告別「凍彈不得」的錯誤食材保鮮

▲許多人誤以為把食材冷凍就能永保新鮮，其實慢速冷凍產生的結晶嚴重影響風味。（圖／取自Pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

你是懂吃、享受自己下廚樂趣的饕客嗎？或是重視全家人食安健康，對料理烹調超講究的超級主婦？你可曾注意到頂級和牛、黑鮪魚等高級食材，剛買回家時的油花分布及色澤可口誘人，若沒有當餐烹調或食用完畢，一旦放進冷凍庫立刻凍彈不得宛如化石，即使日後解凍再烹煮，色澤、口感、營養遠比不及本來的美味度，一旦經過結凍再解凍，任何極品皆淪為殘渣！

▲透過真空抗氧技術維持肉質才嚐得到原汁原味。

若希望食材冰過後，拿出來也能像剛買回來一樣新鮮，就需要關鍵2步驟，第一步「抑制氧化」：提供一個真空環境，可有效降低肉類的酵素活性，抑制肉品氧化；第二步「冰存但不結凍」：將肉品以-1°C冰存的方式最優，不結凍才不會破壞肉品質地。透過這2步驟，高效保留營養最新鮮，尤其是高級肉類，因為完整維持肉質、保留肉汁，才能品嚐到絕對的原汁原味。

挑選冰箱成為大學問，但好在日立冰箱六門琉璃RKW580KJ可以一次解決你的苦惱，首創-Ru白金真空睡眠冰溫室，以0.8氣壓的真空環境降低酵素活性，有效抑制氧化，並透過-1°C模式，肉類不結凍冰存，時時維持肉質像剛買回來一樣鮮美。萬一仍需冷凍長時間保存，也有快速急凍功能加速食材全面即鮮冷凍，使冰結晶生成量降至最低並使其微小化，避免冰結晶破壞食材細胞，鎖住食材風味並抑制養分流失，讓你在家也能輕鬆烹調出媲美五星主廚的神美味，滿足全家人的挑剔味蕾。

▲日立冰箱RKW580KJ魔術控溫室能自由切換不同模式，想怎麼冰，你說了算！

此外，每個家庭都有各自的飲食習慣，有些家庭愛吃肉、有些則偏好蔬果，無論是忙碌上班族、育兒家庭或蔬食主義…冰箱內容物肯定大不同，保存方式又怎能千篇一律強調「大眾化」！日立六門琉璃冰箱以獨創魔術控溫切換室調節溫度，自由切換冷凍、冷藏及蔬果模式，共有9種組合的形式變化，宛如入手一台為全家人量身打造的客製化冰箱，隨時依生活需求靈活運用，即使需要大量冷凍空間時，也可將雙層皆設定為冷凍模式，使用空間可高達258公升的超大冷凍量！

平時若有一次煮多天冰存需求的主婦或上班族，透過日立獨立鎖濕低溫冷藏科技，熱食不必苦苦等放涼，50°C以下即可直接放入冰箱，更有效抑菌保鮮，全室2℃低溫冷藏，完全不必擔心影響其他食物保鮮度。當然，愛吃懂吃除了買對好冰箱輕鬆為食材保鮮，最重要的還是要鮮買鮮吃，才能確保每一種營養都能吃進肚子裡，完美守護全家人的健康。