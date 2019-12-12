　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

主婦把高級肉凍成化石超浪費！告別「凍彈不得」的錯誤食材保鮮

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 主婦把高級肉凍成化石超浪費！（圖／ 取自Pixabay）

▲許多人誤以為把食材冷凍就能永保新鮮，其實慢速冷凍產生的結晶嚴重影響風味。（圖／取自Pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

你是懂吃、享受自己下廚樂趣的饕客嗎？或是重視全家人食安健康，對料理烹調超講究的超級主婦？你可曾注意到頂級和牛、黑鮪魚等高級食材，剛買回家時的油花分布及色澤可口誘人，若沒有當餐烹調或食用完畢，一旦放進冷凍庫立刻凍彈不得宛如化石，即使日後解凍再烹煮，色澤、口感、營養遠比不及本來的美味度，一旦經過結凍再解凍，任何極品皆淪為殘渣！

日立 。（圖／日立提供）

▲透過真空抗氧技術維持肉質才嚐得到原汁原味。

若希望食材冰過後，拿出來也能像剛買回來一樣新鮮，就需要關鍵2步驟，第一步「抑制氧化」：提供一個真空環境，可有效降低肉類的酵素活性，抑制肉品氧化；第二步「冰存但不結凍」：將肉品以-1°C冰存的方式最優，不結凍才不會破壞肉品質地。透過這2步驟，高效保留營養最新鮮，尤其是高級肉類，因為完整維持肉質、保留肉汁，才能品嚐到絕對的原汁原味。

挑選冰箱成為大學問，但好在日立冰箱六門琉璃RKW580KJ可以一次解決你的苦惱，首創-Ru白金真空睡眠冰溫室，以0.8氣壓的真空環境降低酵素活性，有效抑制氧化，並透過-1°C模式，肉類不結凍冰存，時時維持肉質像剛買回來一樣鮮美。萬一仍需冷凍長時間保存，也有快速急凍功能加速食材全面即鮮冷凍，使冰結晶生成量降至最低並使其微小化，避免冰結晶破壞食材細胞，鎖住食材風味並抑制養分流失，讓你在家也能輕鬆烹調出媲美五星主廚的神美味，滿足全家人的挑剔味蕾。

日立 。（圖／日立提供）

▲日立冰箱RKW580KJ魔術控溫室能自由切換不同模式，想怎麼冰，你說了算！

此外，每個家庭都有各自的飲食習慣，有些家庭愛吃肉、有些則偏好蔬果，無論是忙碌上班族、育兒家庭或蔬食主義…冰箱內容物肯定大不同，保存方式又怎能千篇一律強調「大眾化」！日立六門琉璃冰箱以獨創魔術控溫切換室調節溫度，自由切換冷凍、冷藏及蔬果模式，共有9種組合的形式變化，宛如入手一台為全家人量身打造的客製化冰箱，隨時依生活需求靈活運用，即使需要大量冷凍空間時，也可將雙層皆設定為冷凍模式，使用空間可高達258公升的超大冷凍量！

平時若有一次煮多天冰存需求的主婦或上班族，透過日立獨立鎖濕低溫冷藏科技，熱食不必苦苦等放涼，50°C以下即可直接放入冰箱，更有效抑菌保鮮，全室2℃低溫冷藏，完全不必擔心影響其他食物保鮮度。當然，愛吃懂吃除了買對好冰箱輕鬆為食材保鮮，最重要的還是要鮮買鮮吃，才能確保每一種營養都能吃進肚子裡，完美守護全家人的健康。

ET快訊
獨／在外借高利貸至少5億　地下錢莊爆：張綱維跑了
余苑綺抗癌1個月報喜！做4次化療現「驚人轉機」余天暴瘦6kg
快訊／遠航張綱維傳遺書！只求以死謝罪
遠航停飛內部公告曝光！認「資金籌措困難」千人12/13失業：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

冰箱擺放有學問！肉、海鮮、剩菜、飲品糕點這樣放最保鮮

食物如何「凍齡」吃進健康　營養師教你掌握2大關鍵

【廣編】Dyson攜手亞洲暖心男神劉以豪以強勁氣流吹送暖暖愛意　吹風機推節日特別版　聖誕禮物夢幻首選

主婦把高級肉凍成化石超浪費！告別「凍彈不得」的錯誤食材保鮮

打造最強小7！無人店「X-STORE3」插旗高雄　首化身咖啡館、小酒吧超狂

【廣編】歐都納週年慶！滿額現抵再抽Gogoro、萬元購物金

募資24小時內破百萬！網友瘋搶劃時代地表最強「全天候西裝」　一套搞定所有場合

東森自然美今年業績飆升8成　王令麟親訪各店士氣大振：明年一定更賺！

雙12精選夯品通通只賣12元　玩濟州島終極下殺1212元還買1送1

【廣編】平步青雲伴我行！全球首發MIT大甲媽祖遶境專用鞋

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

【廣編】Dyson攜手亞洲暖心男神劉以豪以強勁氣流吹送暖暖愛意　吹風機推節日特別版　聖誕禮物夢幻首選

主婦把高級肉凍成化石超浪費！告別「凍彈不得」的錯誤食材保鮮

打造最強小7！無人店「X-STORE3」插旗高雄　首化身咖啡館、小酒吧超狂

【廣編】歐都納週年慶！滿額現抵再抽Gogoro、萬元購物金

募資24小時內破百萬！網友瘋搶劃時代地表最強「全天候西裝」　一套搞定所有場合

東森自然美今年業績飆升8成　王令麟親訪各店士氣大振：明年一定更賺！

雙12精選夯品通通只賣12元　玩濟州島終極下殺1212元還買1送1

【廣編】平步青雲伴我行！全球首發MIT大甲媽祖遶境專用鞋

【廣編】典華跨年派對看煙火、吃到飽　迎接2020還送iPhone11

網傳蝦皮雙12正式強品清單　看完被說無感狠酸「機器人網內互打」

進算加罰太爽　NCAA7尺中鋒揮拳慶祝打倒裁判送醫

2019最佳手機、最佳手機相機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

南山代理董座尹崇堯2次面試闖關失敗　金管會揭2大關鍵因素

【廣編】Dyson攜手亞洲暖心男神劉以豪以強勁氣流吹送暖暖愛意　吹風機推節日特別版　聖誕禮物夢幻首選

忽略再有15起空難警告　波音737 MAX仍續飛…直到2次墜毀346死

李佳歡被姊姊魔鬼訓練...「賽前練到淚崩」認：有點討厭她！

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內　貨車司機判賠1194萬

「12樓盆栽墜地」他嚇壞：以為地震　網一看真相譙爆：不要害人

大家都想紅？　YouTuber成韓國小學生理想職業第3名

民進黨：張善政歧視未婚、無子女者　傷害許多期待有孩子的人

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

消費熱門新聞

再冷也要吃！冬天94要吃鍋配剉冰

超強小7「X-STORE 3」高雄登場

鎖定5大網購戰場　iphone11、AirPods破盤殺

懂玩?2020請假攻略刷對卡10元1哩

超商提供24小時外幣兌換機

簡單淘到「禮享」　雙12年終大賞準備好了

募資24小時破百萬　地表最強西裝

網傳蝦皮雙12強品清單　被酸「機器人網內互打」

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

東森自然美業績飆升8成　王令麟：明年更賺

麥當勞推全新極選「松露雞腿堡」！

雙12搶iPhone 11 Pro、PS4　價格對半砍

Ultraboost20星空銀河色璀璨炫目

年底換車優惠現搶一波

更多熱門

相關新聞

牛肉塞爆冷凍庫快炸出！　爸媽「黑購節連掃5天」

牛肉塞爆冷凍庫快炸出！　爸媽「黑購節連掃5天」

昨（1日）是好市多黑色購物節最後一天，不少人趁假日趕快前往採買，一名女網友表示，爸媽趁她平日去上班時，連續五天每天都到好市多報到，物色有哪些特價好物可以買，「沒有女兒在身邊控管緊盯的下場就是…」冷凍庫已經被塞到快關不起來，牛肉好像隨時會頂開冰箱門炸出。

老媽牌「冷凍球鞋」內行揭神奇妙招

老媽牌「冷凍球鞋」內行揭神奇妙招

冰箱藏妻子屍體　丈夫帶2兒逃回四川

冰箱藏妻子屍體　丈夫帶2兒逃回四川

女死在床上　冰箱找到冰封11年屍

女死在床上　冰箱找到冰封11年屍

別被多門式冰箱綁架儲物模式

別被多門式冰箱綁架儲物模式

關鍵字：

日立冰箱冰箱

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面