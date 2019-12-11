海巡署微電影「機雷神兵」新裝備曝光！　機動雷達車打擊海上犯罪

▲海巡署微電影「機雷神兵」曝光新裝備機動雷達車。（圖／翻攝自海巡署）



記者林彥臣／綜合報導

海巡署中部分署繼106年拍攝微電影「海巡心、媽祖情」，獲得社會大眾廣大廻響後，為了型塑海巡嚴正執法的形象，再次邀請陳子強所率領的「強勢登場電影工作室」演員，拍攝第二部微電影「機雷神兵」，影片內容以海巡署機動雷達車為故事主軸，歷經數月籌劃及拍攝，於12月3日在中部分署正式發表，影片過程逼真精彩，充分展現出海巡機關在偵緝非法走私可運用的科技能量，堅守打擊不法立場、守護海岸第一線安全的使命。

中部分署分署長扶大桂主持為電影首映發表會，並廣邀台中地區關務、空勤、消防及防檢疫等機關單位人員共襄盛舉，活動過程除進行影片簡介、發表及幕後拍攝花絮外，會場並陳展海巡現代化科技裝備，包含電子內視搜索檢查鏡、熱顯像儀、UAV旋翼型無人機及機動雷達車，另偵防分署台中機動查緝隊也協力陳展克拉克手槍，經由現場精闢的解說，讓與會人員都能體驗海巡署偵緝能量。

中部分署表示，海巡署在推行各項工作時，除了持續強化艦艇編裝的建置採購之外，也添購許多最新的高科技裝備，包含新式智慧型港區監視系統、電子內視搜索檢查鏡、熱顯像儀、UAV旋翼型無人機及機動雷達車，這次微電影所要展現的主要就是海巡署在建置新式雷達後，也購置機動化的雷達車，隨時視狀況變化投入海岸第一線做應處，戮力執行海巡署「海域治安」、「維護漁權」、「救生救難」、「海洋保育」及「海洋事務」五大核心任務。

中部分署強調，微電影「機雷神兵」的拍攝，除了突顯海巡任務的特性外，也希望藉這部微電影讓國人更進一步了解海巡的工作內容，並且把這部微電影「機雷神兵」獻給最辛苦、無私奉獻的海巡弟兄。

據了解，海巡署過去早有部署機動雷達車，但是在2019年裝備重新部署新式的機動雷達車，可偵蒐12~24海浬的船隻，主要用於偵蒐雷達站訊號死角、或是在雷達站故障、遭受破壞時能夠即時救援，代替雷達站的偵蒐的功能。

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