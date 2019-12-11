McAfee傳想與NortonLifeLock合併　若談成將是資安業近期最大案

▲McAfee有意與NortonLifeLock合併。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

《華爾街日報》引援知情人士透露，市值160億美元（約新台幣4881億元）的資安軟體公司NortonLifeLock（前身是賽門鐵克）已吸引競爭對手McAfee的興趣，打算將旗下的消費部門與NortonLifeLock合併。

如果雙方真的達成協議，這將會是近期最大的資安業收購案之一。不過，璞米資本(Permira)和美國的私募基金公司安宏資本 （Advent International），都是NortonLifeLock的潛在收購者。

總部位於加州的NortonLifeLock，前身為賽門鐵克（Symantec），在11月初將企業安全業務以出售107億美元（約新台幣3264億元）給博通（Broadcom Inc.），剩餘的消費性安全產品部門，則改名NortonLifeLock，主要銷售諾頓防病毒軟體和LifeLock身份保護服務。

NortonLifeLock於11月7日任命皮耶特（Vincent Pilette）為執行長。Starboard Value LP擁有NortonLifeLock 7％的股份，私募股權公司貝恩資本（Bain Capital）和銀湖（Silver Lake）也擁有NortonLifeLock的股份。

此次McAfee和NortonLifeLock能否合併成功，還是未知數，至少在明年3月之前，可能都無法塵埃落定，因為NortonLifeLock的12位董事中有6位，包括董事長Daniel Schulman計劃在12月19日的公司年度會議後離職，這將使併購案難以進行。

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