微軟防毒Defender ATP將發佈Linux版！2020年提供服務　搶攻企業商機

▲微軟表示要將Microsoft Defender ATP引入Linux。（圖／取自Microsoft-defender-ATP官網）

記者謝仁傑／綜合報導

繼Edge Web瀏覽器要引入Linux後，微軟又打算大動作將Microsoft Defender ATP（ATP，即高級威脅防護）引入Linux。

外媒報導，為涵蓋企業所有主要操作系統的需求，微軟計劃在2020年將Microsoft Defender ATP引入Linux。在具有成百上千個端點（計算機）的大型企業中，Defender ATP提供了很好的防護罩，可以偵測威脅並採取相應措施。

過去大家主要使用的是Windows系統，而Windows Defender可說是Microsoft基本的防毒軟體，透過檢測病毒和惡意軟體來提供一定的安全性。

通常，企業的電腦都裝有Windows，但在Windows與Mac、Linux已經共存的現在環境，Defender ATP必須將服務擴展到這些其它的操作系統，為網絡上的所有設備提供整體防禦。

Microsoft於2019年3月首次將「Windows Defender ATP」更改為「Microsoft Defender ATP」，就是希望表明，該產品不再侷限於Windows操作系統的企圖。



►微軟 CEO 納德拉：市值是不能拿來衡量成功的海市蜃樓 開始自命不凡就偏離成功的道路

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～