　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

微軟防毒Defender ATP將發佈Linux版！2020年提供服務　搶攻企業商機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼microsoft-defender-atp 。（圖／取自Microsoft-defender-ATP官網）

▲微軟表示要將Microsoft Defender ATP引入Linux。（圖／取自Microsoft-defender-ATP官網）

記者謝仁傑／綜合報導

繼Edge Web瀏覽器要引入Linux後，微軟又打算大動作將Microsoft Defender ATP（ATP，即高級威脅防護）引入Linux。

外媒報導，為涵蓋企業所有主要操作系統的需求，微軟計劃在2020年將Microsoft Defender ATP引入Linux。在具有成百上千個端點（計算機）的大型企業中，Defender ATP提供了很好的防護罩，可以偵測威脅並採取相應措施。

過去大家主要使用的是Windows系統，而Windows Defender可說是Microsoft基本的防毒軟體，透過檢測病毒和惡意軟體來提供一定的安全性。

通常，企業的電腦都裝有Windows，但在Windows與Mac、Linux已經共存的現在環境，Defender ATP必須將服務擴展到這些其它的操作系統，為網絡上的所有設備提供整體防禦。

Microsoft於2019年3月首次將「Windows Defender ATP」更改為「Microsoft Defender ATP」，就是希望表明，該產品不再侷限於Windows操作系統的企圖。
 

微軟 CEO 納德拉：市值是不能拿來衡量成功的海市蜃樓　開始自命不凡就偏離成功的道路

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
明知媳婦中藥過敏⋯婆婆硬逼喝「求子偏方」！　懷孕才知超暖真相
史上最強越獄犯！「味噌湯」腐蝕手銬4度脫逃...逃走後竟先去
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

微軟防毒Defender ATP將發佈Linux版！2020年提供服務　搶攻企業商機

16吋MacBook Pro實測！散熱器表面積增加35%　SSD最大到8TB

宏達電發表廣角三鏡頭入門機　HTC Desire 19s開賣價5990元

Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表！可垂直摺疊　螢幕幾乎沒有摺痕

華為Mate 30 Pro正式亮相！售價3萬有找　23日華為品牌店獨家開賣

蘋果高層稱使用Chromebook的學生不會成功　網諷：只為賣更多的iPad

臉書無預警觸發相機的Bug修復了！iOS用戶可至App Store下載更新　

Yahoo! JAPAN與LINE洽談合併！擬組日韓合資公司　成為1億用戶的網路巨頭

旅人們出行免驚！Google地圖新增翻譯功能　宛如隨身翻譯機

三星領航5G技術發展　在台首辦大師講堂

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

微軟防毒Defender ATP將發佈Linux版！2020年提供服務　搶攻企業商機

16吋MacBook Pro實測！散熱器表面積增加35%　SSD最大到8TB

宏達電發表廣角三鏡頭入門機　HTC Desire 19s開賣價5990元

Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表！可垂直摺疊　螢幕幾乎沒有摺痕

華為Mate 30 Pro正式亮相！售價3萬有找　23日華為品牌店獨家開賣

蘋果高層稱使用Chromebook的學生不會成功　網諷：只為賣更多的iPad

臉書無預警觸發相機的Bug修復了！iOS用戶可至App Store下載更新　

Yahoo! JAPAN與LINE洽談合併！擬組日韓合資公司　成為1億用戶的網路巨頭

旅人們出行免驚！Google地圖新增翻譯功能　宛如隨身翻譯機

三星領航5G技術發展　在台首辦大師講堂

米其林指南前進台中　美食家看好JL Studio、鹽之華摘星

鄭爽拒絕出遊提議：我會暈車！張恒聽完「當場甩門離開」網罵翻

「超級細菌」具抗藥性　美國每15分鐘奪1命

謝龍介關心林志玲於南美館1館舉辦婚禮　黃偉哲：台南歡迎

殘爆又激烈的1周！12星座「運勢亮紅燈」射手當心...小人搞死你

邱毅發聲了：為什麼支持台獨沒事　支持統一要受攻擊抹黑

精準醫療新紀元！衛福部與羅氏簽約　打造台灣專屬「抗癌基因庫」

下周一正式上路！　銀行授信、存匯人員賣保單禁拿佣金

鹿港馬尾阿北騎單車「持槍」趴趴走　瞄準店家射擊　

台南山上花園水道博物館瓶裝紀念水疑侵權　謝龍介：石虎事件重演

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

3C家電熱門新聞

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

Studio A 板橋快閃店iPhone狂打34折　iPhone 8不到萬元

華為手機改「中國台灣」　NCC：不改回就禁售

Google搜尋引擎上添增「清除」按鈕　一鍵輕鬆全刪除

「可手洗」的洗衣機降臨！

16吋MacBook Pro起價77,900元

16吋MacBook Pro實測！散熱器表面積增加35%　SSD最大到8TB

出門免驚！Google地圖新增翻譯功能

Nokia旗艦機8.2傳將於明年MWC亮相！僅出5G版　售價約1萬5

Google Camera 7.2添增Google Lens智慧鏡頭功能

宏達電發表廣角三鏡頭入門機　HTC Desire 19s開賣價5990元

IBM認證：使用Mac工作表現更勝PC

2019最佳手機排行　2年前的舊機款意外榜上有名

蘋果高層稱使用Chromebook的學生不會成功

更多熱門

相關新聞

16吋MacBook Pro實測！散熱器表面積增加35%　SSD最大到8TB

16吋MacBook Pro實測！散熱器表面積增加35%　SSD最大到8TB

蘋果公司今日直接在官方上線推出了16吋MacBook Pro，官方號稱這是有史以來最強大的MacBook Pro，外媒也立刻實測，評價這款新機堪稱是Mac筆電系列的高端產品。

IBM認證：使用Mac工作表現更勝PC

IBM認證：使用Mac工作表現更勝PC

微軟 CEO 納德拉：市值是不能拿來衡量成功的海市蜃樓

微軟 CEO 納德拉：市值是不能拿來衡量成功的海市蜃樓

微軟SQL Server 2019上市　訴求協助企業儲存管理並運算海量資料

微軟SQL Server 2019上市　訴求協助企業儲存管理並運算海量資料

比爾蓋茲建議華為該開放原始碼給各國檢測

比爾蓋茲建議華為該開放原始碼給各國檢測

關鍵字：

Microsoft Defender ATP微軟防毒軟體MacLinux

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面