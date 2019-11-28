台灣虎航「全航線699元起」促銷要來了！　明年飛首爾機票也能搶

▲台灣虎航全航線促銷，單程未稅699元起。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

2019高雄市旅行公會冬季國際旅展將於11月29日至12月2日在高雄展覽館登場，台灣虎航配合推出線上旅展，日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓等全航線，都有單程未稅699元起促銷。另外，民眾於現場購票還可再享票價9折，明年1月3日開航的桃園-首爾仁川，這次也將同步開賣明年夏季航班。

在高雄旅展期間，台灣虎航同步推出線上旅展，全航線有單程未稅699元起的限定優惠促銷價。促銷期間為2019年11月29日上午10:00起至2019年12月2日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2019年11月29日至2020年10月24日。

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▲到高雄旅展的台灣虎航攤位現場購票，可再享9折優惠。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航表示，民眾於旅展現場購票除有機會再享9折外，還有每日展場限定的成交禮；而旅展現場購買旭川、花卷、仙台、茨城、岡山、佐賀、曼谷等航線機票的民眾，也可能獲得專屬特製的「台灣虎航×岡山備前燒磁鐵」等不同加碼成交禮。

另外，旅展現場使用台新銀行信用卡付款購買機票，單筆滿新台幣3,000元以上，可再獲得「Richart旅行收納贈品」1份，上述各項展場限定成交禮，數量有限送完為止。

▲台灣虎航明年1月3日將開航桃園-首爾仁川，初期每周3班，自夏季班表起將改為每周7班。（圖／記者蔡玟君攝）

今年台灣虎航的攤位（A4）以樂高積木概念打造，不僅具視覺趣味性，更象徵台灣虎航亞洲航線密集多元。現場也特別推出「一日機師」互動遊戲，讓民眾能夠小試身手，時間內若是達到指定分數以上更有機會得到台灣虎航指定航點來回機票一張，另有限量只送不賣的台灣虎航紀念商品。每日限定場次開放虎迷體驗，旅展期間預計送出16張來回機票及超過上千個精美紀念商品。

台灣虎航說，2020年1月3日將開航桃園-首爾仁川，初期每周3班，自夏季班表起將改為每周7班；另高雄出發之大阪及名古屋航線，夏季班表也將從原本每周2班，增加為每周3班。目前日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓共計23航點、30條航線。

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