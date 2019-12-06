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虎航插旗新瀉！12/9-12/10限時特賣　來回機票3198元起

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▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航明年開航台北－新瀉航線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航插旗新瀉，明年3月30日正式開航桃園—新潟航線，每週提供2班次、午去晚回，為慶祝開賣，虎行將於9日起限時開賣特惠機票，單程未稅票價1599元，等於來回只要3198元起，搭乘時間範圍長達近7個月，要搶要快！

日本中部及北陸地區一帶向來以自然景觀聞名，位於其中的新潟縣，擁有好山好水以出產香Q美味的日本第一「越光米」享譽國際，其佐渡島的特色盆舟，也因出現在宮崎駿 《神隱少女》動畫電影場景中，知名度大增，成為許多遊客造訪當地必遊之體驗。

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▲▼虎航插旗新瀉。（圖／虎航提供）

▲虎航插旗新瀉。（圖／虎航提供）

台灣虎航看準新瀉旅遊商機，將於明年3月30日正式開航桃園—新潟航線，每週一、五下午13時45分自桃園機場起飛；回程航班編號IT229，每週一、五傍晚18時50分自新潟機場起飛。

為慶祝開航，虎航9日上午10點起至10日晚上11點59分，推出限量優惠，機票單程未稅只要1599元，搭乘日期為明年3月30日起至明年10月24日止。

虎航表示，待新潟航線開航後，將成為台灣虎航於日本的第15條航線，屆時台灣虎航將有24個航點、31條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。

▲▼台灣虎航新瀉航線2020夏季班表。（圖／虎航提供）

▲台灣虎航新瀉航線2020夏季班表。（圖／虎航提供）

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