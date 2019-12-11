高雄流行音樂中心遭邱于軒砍2千萬　黃捷：證實她只會借廁所！

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒10日在審議提案時，提案將高雄市政府補助高雄海洋文化及流行音樂中心的兩千萬元全數刪除，引發軒然大波，時代力量議員黃捷猛酸「種種行為都只是繼續扼煞流行音樂發展，一個很大的阻礙而已，她不就是證實了，她就只是一個會在流行音樂借廁所的議員嗎？」；不過邱于軒則指出高流「花公帑就該受到監督」，而且高流因工程延宕，刪了2千萬還有近億可花。

▲時力高雄市議員黃捷。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員邱于軒10日將高流補助全數刪除 。（圖／翻攝高雄市議會）

高市議員邱于軒將市府補助高雄海洋文化及流行音樂中心的2千萬元預算全數刪除，引發其他黨團不滿。時力高雄市議員黃捷11日也出面怒轟「從頭到尾都看得出來，議會的同事跟流行音樂中心有仇，把大港開唱質詢到沒有了，後來還辦了一個不廢搖滾，成效非常差，到現在又想把流行音樂中心搞垮，我覺得流行音樂沒辦法發展，就是葬送在這群人手上。」

不過，邱于軒曾對因形容高流中心像座墓，進去最多只是借廁所，飽受批評，她也為此道歉。現在又刪除高流預算，媒體詢問黃捷是否認為有刻意找麻煩的感覺？黃捷說「自己的發言，敢做敢當為自己發言負責，他曾經有這樣的發言，他應該要做的事，是要更重視高雄流行音樂中心的發展，讓他更不會印證流行音樂中心，就是拿來借廁所，但是不管他的自治條例，或是刪掉兩千萬的預算，這些種種行為都只是繼續扼煞流行音樂發展，一個很大的阻礙而已，她不就是證實了她就只是一個會在流行音樂借廁所的議員嗎？」

▲邱于軒指出高流因工程延宕，刪了2千萬還有近億可花。（圖／市議員邱于軒提供）

不過邱于軒也親自說明，她提到主張刪除的理由很簡單「花公帑就該受到監督」，除了公帑花費交代不清，發了5次公文請他們來議會私下說明卻置之不理、連請假都懶得請，她更指出「高流因工程延宕！107年剩餘款1985萬，108年剩餘款7980萬，刪了2千萬還有近億可花！」她認為「這筆錢是高雄市政府的公務預算，也是人民的血汗錢，議員的職責是監督市政，為人民看緊荷包，而不是把議場當秀場！」

「時間對我們來說完全沒用！」