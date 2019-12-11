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SONY買電視送萬元贈品　再抽星野谷關度假村住宿

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▲SONY年末回饋今年獎品最大。（圖／SONY提供）

▲SONY年末針對高端電視做回饋，並推出50名抽獎名額。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

歲末年終正是檢視居家大出清換血的時刻，適逢明年將迎來東京奧運，SONY也針對旗下電視商品推出年末優惠，購買特定幾種，最高可加送近1.5萬元的玻璃共振揚聲器，另再加碼抽價值3萬元的星野集團度假村住宿，此波優惠除了電視機種，更包括級α 數位相機／鏡頭系列、耳機和無線藍牙喇叭商品。

▲SONY年末回饋今年獎品最大。（圖／SONY提供）

▲SONY無指向型玻璃揚聲器LSPX-S2，售價14,990元。

在台高端電視市場表現出色的SONY BRAVIA，今年也在台推出最新款MASTER旗艦系列，年終優惠活動期間，祭出購買指定8K、4K HDR機種，加碼送CATCHPLAY＋線上影音豪華月租方案；購買Android電視指定機種，也可免費試用KKTV及myVideo影音方案。

此外，開啟使用後註冊，再依照不同電視機種，加送價值14,990元的玻璃共振揚聲器LSPX-S2、26吋旅行箱、隨身旅行組與隨身頸枕等贈品。

▲SONY年末回饋今年獎品最大。（圖／SONY提供）

SONY表示，雖然每年歲末都會推出回饋方案，今年適逢虹夕諾雅谷關溫泉渡假村開幕，成為熱門景點，所以針對歲末推出每人3萬元、共50名名額的抽獎活動週週抽，是近年來抽獎品項價值最高的一年，回饋活動從即日起至2020／2／9止。

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