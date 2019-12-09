羅士翔／【國際人權日】彰顯人權價值—赦免邱和順，此其時也

▲邱和順因被刑求所做出的有罪自白遭關押超過31年。（圖／民間司改會）

12月10日是國際人權日，19年前的這一天，2000年12月10日，前總統陳水扁上任的第一年國際人權日，發布赦免21人，展現新政府保障人權的理念。這21人包括19名宗教良心犯、為勞工權益臥軌抗爭的曾茂興，以及被冤者蘇炳坤。

司法獨立是現代民主法治國家的基礎，然而，憲法仍保有總統赦免之權力，由總統以行政權免除人民在司法案件中所受到的處分，目的是讓總統得以國家元首之高度，免除特定人民所受到過分嚴苛、不合理的罪刑。1988年，蘇炳坤遭判強盜罪成立，判處15年有期徒刑，歷經檢察總長4次非常上訴、檢察官4次再審均未能重啟審判，檢察體系內的平反行動仍然打不開法院大門，終讓總統決定赦免。

就在蘇炳坤遭判有罪的同一年，邱和順捲入保險員柯洪玉蘭與小學生陸正的命案，邱和順遭收押。2011年，案件審理23年後，邱和順遭判死刑確定。自1988年起，邱和順再也不曾感受到自由的滋味，在看守所度過31年，至今仍在喊冤。

這起案件案發於戒嚴時期，當年員警刑求事實明確，幾位員警因此遭判有罪，被告的自白顯然有問題，但法院仍使用這份自白筆錄，認定有罪，對邱和順公平嗎？

邱和順所捲入的兩起命案均發生在1987年，當年的現場鑑識與物證保管與此刻也有相當遙遠的距離。本案的重要證物，包括柯洪玉蘭案的凶器及陸正案的勒贖錄音帶，在審理時即已逸失，無法再以最新的鑑識技術進行鑑定。其中，勒贖錄音的聲紋鑑定，經鑑定與同案被告相符，這份聲紋鑑定是這起案件唯一與邱和順有關的「物證」。鑑定人員在1988年提出鑑定，使用的是當年的儀器與方法，聲紋鑑定已經繼續發展30年，任誰都會認為應該要以更新的技術再來比對吧？然而，錄音帶早已不知去向，無從再鑑。證物保管不當的不利結果卻讓邱和順承受，對邱和順公平嗎？

邱和順28歲捲入這起案件，案件審理23年，最終仍遭判死刑確定。確定後的隔年，2012年《刑事妥速審判法》生效，最高法院也開始死刑量刑辯論，邱和順卻已沒有機會適用到這些較有保障的程序，對邱和順公平嗎？

案件確定後，邱和順與義務律師團並未停下腳步。再審聲請已遭法院駁回，2016年檢察總長顏大和看見疑點，提出非常上訴，也於2017年遭最高法院駁回。台灣司法早非1988年的模樣，邱和順卻還被困在1988年那些侵害人權的辦案手法與瑕疵證物之中，至今已經失去自由超過31年，超過半輩子的歲月都在看守所度過，而他在喊冤。如果人間有煉獄，那個1.368坪的監牢應該是其中的一種形式。

刑求、證據滅失，以及超過30年的關押，已讓邱和順死刑確定案件有著人權意義上的污點，也成為國際人權所嚴正關切的酷刑處境。而有罪確定後，多次救濟未果，說明邱和順窮盡其司法可能的救濟途徑，卻只能在看守所內動彈不得，健康狀況也逐漸惡化，在在召喚著國家元首出手赦免邱和順，彰顯人權價值，此其時也。

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●羅士翔，台灣冤獄平反協會執行長。以上言論不代表本報立場。