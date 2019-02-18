李俊億／【江國慶冤死案】鋸箭式的冤案求償

▲空軍士兵江國慶冤死案獲軍方國賠1億多元，國防部轉而向當時擔任空軍作戰司令的陳肇敏等人求償判賠5957萬元。圖為江國慶母親王彩蓮。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

1996年9月12日空軍作戰司令部5歲女童姦殺案，政府冤死了士兵江國慶，事後對江家賠償1億多元，並對當時刑求江國慶的相關人員求償。日前最高法院維持二審判決，確定時任空軍作戰司令部司令的陳肇敏等5人須賠5957萬元。

刑求是有形的傷害，被刑求者通常會生不如死而自白，但可以伺機喊冤。偽科學證據的傷害比刑求還可怕，它傷人於無形，讓人不知抵抗，不知如何喊冤。因為，法官依科學證據形成心證，而科學證據是專家之意見，法官只能相信專家，因為大家都相信專家。在江國慶涉入的女童姦殺案裡，偵查人員相信專家，法官也相信專家，無奈應該伸張正義的科學證據，卻是冤死江國慶的鐵證。

本案空軍作戰司令部判決書：「……並於同年10月1日據OO局對被告所做鑑定測謊報告，發覺其涉有重嫌乃鎖定之……」，顯示測謊所扮演的關鍵角色。國防部北部地方軍事法院再審無罪判決之理由中敘述：「鑑定人具結證稱，……渠時係採取衛生紙中『含有血跡斑跡處』來鑑驗，……『抗人血紅素血清免疫沉降反應試驗法』則是用來確認精液斑跡……」。「抗人血紅素血清免疫沉降反應試驗法」是驗血試劑，實驗室用驗血試劑來檢驗精液，令人匪夷所思。

又法醫報告在無刀傷下研判凶器為自相矛盾的「刀刃狀鈍狀異物」，這些荒謬的科學證據，竟是國家級鑑識與法醫單位所提出，顯示提升科學證據之品質是不能再等了。

政府對本案刑求者求償雖可收遏阻效果，但刑求求償與冤案求償未必相同。若以刑求求償取代冤案求償，則太藐視本案科學證據了。本案測謊加上精液、DNA與法醫證據開始了江國慶被刑求的噩夢，此在歷次死刑判決書中，均大篇幅羅列其貢獻，在冤案求償中豈可「被缺席」？

政府鋸箭式的冤案求償，只見冤案的箭尾，而不顧深入體內繼續化膿的箭頭。目前被追究的調查軍官們多已退伍或退休，已無為禍機會。然政府對偽科學證據提供者卻視而不見，未見檢討改善，對其所經辦之鑑定案件又未予重新鑑驗？不知如何期待「這個國家」能避免再生冤案？（本文轉載自《蘋果日報》）

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●李俊億，台灣大學法醫所教授。以上言論不代表本公司立場。