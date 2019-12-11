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男大生初學格鬥1個月！與「金腰帶拳手對打」35秒KO心臟驟停…血都流乾了

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▲▼22歲男大生初學格鬥1個月，跟金腰帶拳手對打，心臟驟停倒在拳台。（圖／翻攝自封面新聞）

▲22歲男大生初學格鬥1個月，跟金腰帶拳手對打。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省成都市22歲男大生曉新（化名）只學習了格鬥1個多月，日前被教練說服，參加了一場自由搏擊比賽。現場影片顯示，開場僅35秒，他被對手踢中左腹部後緩慢蹲下，隨後心臟驟停陷入昏迷，期間醫院下達了3次病危通知書，至今仍沒有蘇醒。

據《封面新聞》報導，在那場比賽前，曉新只是一名普通的大二學生，愛運動，喜歡跑步和打球，然而本該青春洋溢的生活，在11月30日的夜晚被突然打破。

據主辦方成都野蠻怪獸體育文化傳播有限公司的微信公眾號顯示，曉新參加的比賽叫「週六超級戰」，對手身高172公分、體重57公斤，他本人168公分，體重55公斤。曉新的對手王男在成都格鬥圈內小有名氣，經營著一家泰拳館，此前的戰績是11勝0負3KO。而曉新僅僅是一名沒有任何實戰經驗的初學者，跟對手的實力水準並不在同一等級。

據了解，事件發生後警方已第一時間介入，將比賽主辦方成都野蠻怪獸體育文化傳播有限公司法人代表石男和對手王男控制，目前正在調查案件當中。

▲▼22歲男大生初學格鬥1個月，跟金腰帶拳手對打，心臟驟停倒在拳台。（圖／翻攝自封面新聞）

▲金腰帶拳手。（圖／翻攝自封面新聞）

從現場拍攝的影片來看，當晚10點比賽開始後，雙方都在不斷試探並沒有怎麼發力，第32秒左右，王男一腳踢中曉新的左下腹部。曉新隨即單手撐地並緩慢蹲下，隨後倒在地上，裁判立即叫停了比賽，醫務人員上前進行急救。

據曉新的表姐6日發求助帖透露，當晚10點06分，曉新因為外部重創導致心臟驟停，生命垂危，在新華醫院搶救了5個多小時後恢復心跳，但隨即腹腔內開始快速大量出血，隨即被轉往四川大學華西醫院，「到了華西，你開始大量便血，上吐下拉，全是血……你幾乎流乾了自己的血，靠著輸血維持著微弱的生命；除了給你輸血和打止血針，醫生不敢對你做任何施救，不能推你去做檢查，在我們家屬的強烈要求下，在12月1號下午4點半左右將你做了部分檢查，然後轉了ICU。」

據報導，曉新是在吳姓教練的邀請下決定參賽的，此前僅學習了1個多月，沒有任何實戰經驗。吳男承諾，無論輸贏，曉新都能拿到240元人民幣（約新台幣1039元）的出場費，而關於比賽對手，在比賽開始前2天才告知曉新。

▲▼22歲男大生初學格鬥1個月，跟金腰帶拳手對打，心臟驟停倒在拳台。（圖／翻攝自封面新聞）

▲王男的泰拳館已經關門。（圖／翻攝自封面新聞）

回憶起事發當天接到電話的場景，曉新的哥哥歎了一口氣，「那天晚上我接到我爸的電話，說我弟不行了喊我趕快回去，當時人都蒙了，不敢相信，好好生生的一個人。」他悲痛表示，一家人出身農村，自己和父母常年在外打工。

他的手裡拿著3份醫院出具的弟弟病例報告，「正在申請網路籌款，需要這些資料。」曉新的哥哥說，迄今為止醫療費已經花費了20多萬元人民幣（約新台幣86萬元），其中主辦方、協辦方以及王男的家屬一共給了10萬元人民幣（約新台幣42萬元）左右，目前每天依然有2萬多元人民幣（約新台幣8.66萬元）的支出，這對於一個農村家庭來說，已經難以承受。」

10日下午醫院出具的病情證明顯示，「患者因突發意識喪失伴心臟硬停、心肺復甦後1天入院；目前診斷， 1心臟驟停，心肺復甦術後PCAS；2深度昏迷；3胸型部外傷；4心臟挫傷；5清化道大出血；6失血性休克；7凝血功能障礙；8代謝性酸中毒；9肝挫傷；10腎挫傷、急性腎衰竭；11MODS（腦、心、肝、腎、凝血）； 12低蛋白血症；13氣管插管術後。患者目前病情危重，需繼續在ICU住院治療。」

▲▼22歲男大生初學格鬥1個月，跟金腰帶拳手對打，心臟驟停倒在拳台。（圖／翻攝自封面新聞）

▲22歲男大生初學格鬥1個月，跟金腰帶拳手對打，心臟驟停倒在拳台。（圖／翻攝自封面新聞）

據公開資料顯示，主辦方野蠻怪獸搏擊俱樂部是四川省大眾體育聯合會-搏擊專委會成員之一，創始人石男是該協會常務副會長。俱樂部在2015年成立於四川成都，是大陸最早面向大眾的搏擊比賽平台，涵蓋自由搏擊、拳擊、MMA三種搏擊規則。值得注意的是，該俱樂部聲稱，「凡是對搏擊有興趣且身體健康的公眾均可報名參加，比賽分為業餘組與職業組兩個組別，俱樂部將為選手匹配體重以及水準相當選手開始競技。」

一位在成都承辦過WBA職業拳擊賽事的俱樂部負責人表示，這樣的悲劇責任應在主辦方，「正規的比賽，主辦方有義務通過影片、排名等資料判斷選手的能力，再去匹配對戰雙方；像這樣的比賽（曉新和王男）按照正規流程是不應該被允許進行的；野蠻怪獸體育在成都也辦了幾年比賽了，之前聽說有出現過問題被叫停。」

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