大安區「3賓士狂追」馬三失控撞驚逃　雙B車主怒吼「賣造」大街開槍

▲台北市大安區凌晨爆發轎車街頭追逐戰！馬自達轎車為躲避追逐右轉，但疑似車速過快失控撞上人行道。（圖／記者游宗樺攝）



記者游宗樺／台北報導

台北市大安區11日凌晨街頭爆發轎車追逐戰！3輛賓士轎車當街追逐1輛白色馬自達轎車，馬自達轎車為躲避追逐，右轉進入建國南路二段151巷，但疑似車速過快失控撞上人行道，車上成員只得下車逃跑，緊隨在後的賓士見狀，立即停車下車追趕，數名年輕人大罵髒話並拿出棍棒緊追，一度傳出「碰」的一聲，疑似有人開槍示威。

▲馬自達轎車自撞分隔島，波及4輛機車並將告示牌撞斷。（圖／記者游宗樺攝）



11日凌晨1時許，建國南路二段151巷突然傳出巨大撞擊聲，一輛白色馬自達轎車自撞人行道，車頭嚴重破損，大量機油流出，停放路旁的4輛機車也遭波及，連立在人行道上的指示牌也被撞斷。有民眾聽到巨大聲響，出來查看卻驚見多名年輕人正追逐馬自達下來的乘客，高喊「幹Ｘ娘！賣造」當街狂奔，眼見追不到對方，疑似對空鳴槍後便上車離開。

目擊民眾指出，有看到三輛賓士車在追馬自達，馬自達右轉後不久便失控撞上人行道，由於車輛動彈不得，車上3人便下車拔腿狂奔，而賓士車上的乘客便立即下車追趕，還傳出「碰」一聲疑似槍響，附近住戶聽到後報警，追逐的人馬在警方趕到前立即開車離開，還一度折返現場查看。

轄區警方獲報到場時雙方人馬早已離去，僅留自撞後的馬自達轎車，警方在車內搜出一把西瓜刀，但未發現彈殼或血跡，在進行採證後，將涉案車輛拖回保管，將聯繫車主詢問案情，同時至附近的便利商店調閱監視器畫面，追查涉案的賓士車下落，聯絡涉案車主到案說明，不排除為糾紛相關的案件。

▲馬自達轎車車頭嚴重受損（圖／記者游宗樺翻攝）

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