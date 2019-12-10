一家三口陪跑車…爸撞飛目睹妻和1歲幼女燒死！慟喊「老婆小孩還在車上」

記者許力方、沈繼昌／桃園報導

國道1號（中山高）桃園龜山路段發生一起火燒車雙屍案，39歲歐姓男子駕駛貨櫃車不慎追撞前方拖板車，車頭瞬間燒成火球，他彈飛車外哭喊「我的老婆、小孩還在車上」，眼睜睜看著妻女被燒死。據悉，歐男是靠行司機，支援接送貨20年，很照顧家庭，夫妻倆感情很好，剛好邱姓妻子休假陪同，打算順便一家三口出遊，凌晨跑車時把人通通帶上車，沒想到卻葬生火窟。

熊熊火焰燃燒，貨櫃車車頭陷入一片火海，玻璃碎片散落一地，連車身都被燒到只剩骨架，前方遭撞的拖板車則載著H鋼，幾乎沒有受損。事發於10日凌晨3時許，歐男駕駛貨櫃車，從台中出發前往林口，把妻小一起載上車送貨，未料行經國1北上45公里處林口爬坡道時，不慎追撞前車導致火燒車。

▲一家三口陪跑車出遊撞車，歐男目睹妻女慘遭燒死。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防救護人員獲報到場時，緊急布水線搶救，但車內母女已成焦屍，37歲邱姓女子及1歲女兒明顯死亡，歐姓男子則噴飛車外，顱內出血、昏迷指數9，送往林口長庚醫院插管治療，仍待動手術進一步治療。

警方調查，雙方駕駛皆無酒駕，不排除是未保持安全距離釀禍；目前妻女遺體已送往桃園殯儀館，歐父、姐姐接獲噩耗後，也紛紛北上前往製作筆錄，檢察官於下午到場，與家屬指認、報驗死者。

拖板車駕駛郭男供稱，當時從高雄出發，載運H鋼前往林口，爬坡時有注意到後方貨櫃車不斷逼近，要右切到路肩時仍閃避不及被撞。他透過後照鏡發現，歐男噴飛車外，嚇得急忙下車救人，但對方眼見火燒車，心急地不斷呼救「拜託救救我的老婆、小孩，都在車上！」無奈火勢太大無法靠近，眼睜睜看妻小遭惡火吞噬。

據了解，歐男並非貨運員工，是靠行司機，平日會到處找承包工作，已經到處接單20年，不怕辛勞，平均一周跑3趟。同事都說，歐男很顧家庭，只要有工作就會出來跑。這回凌晨跑車載運一般郵件小包裹，疑似為了能照顧妻小，就把人帶上車，歐父受訪時駁斥兒子疲勞駕駛，稱兩夫妻感情好，當時邱姓妻子剛好休假，帶著女兒陪同一起送貨，打算送貨後順便一家出遊，未料遭遇死劫。

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