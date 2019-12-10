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馬斯克開Cybertruck「防彈車」　吃完壽司直接撞翻路牌！

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▲402km續航力、122萬起！特斯拉Cybertruck電動皮卡車開放預訂。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉發表首款電動皮卡車Cybertruck。（圖／翻攝自Tesla）

記者王致凱／綜合報導

特斯拉新車Cybertruck發表後，美國洛杉磯民眾上周末多次在街頭目擊實車上路，包括一次是馬斯克（Elon Musk）本人駕駛Cybertruck前往馬里布知名壽司餐廳Nobu用餐。馬斯克離開時還被人拍到，他的Cybertruck在停車場出口撞倒一個路邊指示牌。

綜合外媒報導，從現場民眾拍下的影片可見，當時馬斯克和有人用餐後準備離開，他的Cybertruck旁則聚集幾位好奇民眾打量。之後馬斯克坐進駕駛座準備離開，卻在出口處撞倒告示牌。不過，馬斯克並沒有停車，而是直接駛離停車場。

網友質疑馬斯克是否酒後駕車，竟然沒發現自己撞倒東西；也有人質疑特斯拉是否沒有對該車的視線死角進行測試。另外有人點出，該車沒有後照鏡上路，是否符合加州交通法規。

特斯拉旗下首款皮卡車Cybertruck，發表時強調車身使用堅固不銹鋼打造，搭配「號稱能夠防彈」的裝甲玻璃（'Armor Glass'），未料發布會上用鐵球砸車卻破功，一砸就讓Cybertruck玻璃碎裂。儘管如此，Cybertruck的訂單仍瘋狂湧入，光是發表後5天就有高達25萬新訂單。

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