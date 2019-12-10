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五獅善心助消防　空氣呼吸器共生面罩捐贈

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▲台南市台南市古都獅子會等5個獅子會，捐贈台南市消防局義消總隊「空氣呼吸器之共生面罩」，由消防局長李明峄代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市台南市古都獅子會等5個獅子會，捐贈台南市消防局義消總隊「空氣呼吸器之共生面罩」，由消防局長李明峄代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局10日上午10時在台南市消防局後方廣場，舉行台南市古都獅子會、國際獅子會300D1區21分區、台南市北門獅子會、台南市仁愛獅子會、台南市永恒獅子會「空氣呼吸器之共生面罩」聯合捐贈儀式。

▲台南市台南市古都獅子會等5個獅子會，捐贈台南市消防局義消總隊「空氣呼吸器之共生面罩」，由消防局長李明峄代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

捐贈儀式由台南市古都獅子會許逸凱會長代表捐贈60具「空氣呼吸器之共生面罩」，並由消防局李明峯局長代表受贈。今日聯合捐贈儀式為5個獅子會有鑒於「空氣呼吸器之共生面罩」為消防人員進出火場救災時，維護生命安全上不可或缺之裝備，特別捐贈義勇消防總隊此項裝備。

▲台南市台南市古都獅子會等5個獅子會，捐贈台南市消防局義消總隊「空氣呼吸器之共生面罩」，由消防局長李明峄代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李明峯局長除感謝各獅子會對消防局的關心、支持與鼓勵，表達最深感謝之意，並盛讚獅子會發揮人溺己溺的精神，以實際行動與愛心來幫助義消同仁，此種精神令人敬佩與讚揚。李明峯局長表示，獅子會深耕府城，其創立宗旨在於發揚人類博愛互助精神、提倡社會福利與促進國家安全等，而最高理念就是服務社會，造福人群。其愛心不落人後、對社會公益不餘遺力，此次聯合捐贈義勇消防總隊和緯中隊（11具）、義消永華中隊（7具）、義消安南中隊（7具）、義消安和中隊（7具）、義消崇善中隊（7具）、義消後甲中隊（7具）、義消南門中隊（7具）、義消德興中隊（7具）等，共8個義消中隊60具裝備，總值21萬9千元。並相信義勇消防總隊獲贈60具裝備，必能讓義消同仁們於英勇救災時，生命安全多一層保護，又因裝備的充足與完善，亦能大幅提升搶救工作的成效。

▲台南市台南市古都獅子會等5個獅子會，捐贈台南市消防局義消總隊「空氣呼吸器之共生面罩」，由消防局長李明峄代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許逸凱會長代表致詞時表示，各獅子會都非常支持消防局，因獲知「空氣呼吸器之共生面罩」是消防人員進出火場安全上不可或缺之裝備，因而決定串聯台南市古都獅子會、國際獅子會300D1區21分區、台南市北門獅子會、台南市仁愛獅子會、台南市永恒獅子會等，聯合捐贈台南市義勇消防總隊此項裝備，期望能讓義消們於英勇救災時的生命安全上得到保護，並可降低救災風險，更希望能藉由此項裝備的捐贈，使英勇義消們於執行救災工作時能夠搶救更多民眾於危難之中。

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