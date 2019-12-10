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又有新選擇！印尼巴澤航空12/14開航「桃園-雅加達」　單程3211元起

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▲▼印尼巴澤航空。（圖／翻攝自巴澤航空官網）

▲印尼巴澤航空12/14開航台北-雅加達，每日一班。（圖／翻攝自巴澤航空官網）

記者賴文萱／台北報導

印尼獅航集團旗下子公司－Batik Air 印尼巴澤航空將於12月14日正式啟航台北-雅加達航班，每日一班提供全新體驗服務。這也是巴澤航空拓展的第46條航線和飛往的第8個國家。

巴澤航空主要以波音737-900ER飛機運營，總共提供12個商務艙座位和168個經濟艙座位。12月14日開航台北-雅加達後，每日一班，桃園起飛時間為凌晨00:05，04:30（當地時間）抵達雅加達；雅加達-桃園則為16:40（當地時間）起飛，23:10抵達桃園。

請繼續往下閱讀...

▲▼印尼巴澤航空12/14開航「桃園-雅加達」，每日1班。（圖／巴澤航空提供）

▲巴澤航空12/14開航「桃園-雅加達」，交通部民航局、觀光局代表、桃園機場公司代表、駐台北印尼經濟貿易代表處代表蘇孟帝，和駐印尼台北經濟貿易代表處陳忠特任大使等人皆到場進行剪綵。（圖／巴澤航空提供）

目前巴澤航空機隊總共有59架全新飛機，其中包括44架空中巴士320-200CEO（12個商務艙座位+144個經濟艙座位）；6架B737-900ER（12個商務艙座位+168個經濟艙座位）；8架B737-800NG（12個商務艙座位+150個經濟艙座位）；一架空中巴士330-300 CEO（18個商務艙座位+374個經濟艙座位）。

為歡慶新航線開航，桃園-雅加達航線的超值促銷票價（含稅）經濟艙單程新台幣3211元起／商務艙單程新台幣8411元起，票價包括免費託運行李額／機上娛樂／機上熱餐等。新航線現已在Batik Air和Malindo Air網站上出售，旅行社也可以使用全球訂位系統（GDS）來預訂及開立機票。

▲▼印尼巴澤航空12/14開航「桃園-雅加達」，每日1班。（圖／巴澤航空提供）

▲為歡慶新航線開航，桃園-雅加達航線的超值促銷票價（含稅）經濟艙單程新台幣3211元起。（圖／巴澤航空提供）

巴澤航空表示，印尼擁有近17,500座島嶼，其多元的文化和擁有無數珍寶景觀，為每位旅客提供不同的冒險之旅，從探索古廟宇、探訪活火山在到零污染的水域潛水。我們獅航集團密集航線飛航到印尼各個島嶼，並為商務客和旅客提供更多前往印尼旅遊目的地的選擇。

巴澤航空（Batik Air）每天有350個定期航班，飛往45個目的地，不僅在印尼擴展了國內區域航點，國際至馬來西亞-吉隆坡、新加坡、印度-清奈、澳大利亞-伯斯、中國的桂林、南寧和昆明等，至今到台北，將為更多旅客提供準點航班和出色的旅客服務。

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