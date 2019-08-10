印尼遷都與紅毛猩猩爭居住地　「婆羅洲」條件完善列首選

▲印尼東加里曼丹省的森林可望成為印尼新首都地點。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳宥芯／綜合報導

近日，印尼預計將首都遷離雅加達的計劃有了新進展。據Free Malaysia Today報導，婆羅洲（印尼稱加里曼丹）已成為印尼遷都的首選地，起因是政府在當地原本就擁有6.8萬公頃的土地，藉此可以省下數十億美元的購地成本，但實際地點還是得等到總統佐科威（Jokowi）正式宣布才能確定。

據東加里曼丹省（East Kalimantan）省長Isran Noor表示，佐科威總統主要是看上武吉蘇哈托（Bukit Soeharto）的公有土地，該地通往2座國際機場的交通方便，且又符合對新首都所設立的要求，如地震、洪水等天然災害發生的次數較少等，此外，該地還位於印尼的中央，週遭基礎建設也很齊全，因此是佔優勢的候選地點。

Isran Noor還指出，東加里曼丹省遍布整個森林，所以建造新首都比其他地區容易，目前該計劃包括釋出4萬公頃的土地，供150萬人居住，而如果只採用3萬公頃的林地，則成本可降低至220億美元（約6898億台幣），不過，該地區域內涵蓋紅毛猩猩的保育中心，因此只有30%的國家公有土地能提供新首都做使用。對此，印尼省政府表示，建設新首都之餘，將會盡全力保護天然森林，儘管會砍伐掉一些樹，但絕對會把損害降到最低。

▲紅毛猩猩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對於佐科威總統在4個月前宣布要遷都的原因為，現今的首都雅加達人口太過擁擠、且交通嚴重壅塞，當地居民目前就約有3000萬人，而塞車造成的生產力損失，每年估計便達70億美元，因此，他表示要在婆羅洲的3處地點中選1個，遷都費用則估計在10年之間花費330億美元（約10347台幣）。印尼國家發展規劃部部長班邦（Bambang Brodjonegoro）也表示，中加里曼丹省和南加里曼丹省目也在考慮範圍內。

印尼政府計畫2021年開始建設新首都，2024年則將部分政府機關遷移過去，且由私人合作夥伴提供資金，但由於對移動資本的需求變得越來越急迫，且雅加達又正在以世界最快的速度沉入海中，因此政府希望能從佔印尼整體經濟50％的爪哇地區帶來足夠的資金做使用。

目前，婆羅洲熱帶雨林裡居住著紅毛猩猩、馬來熊、雲豹、豪豬、長臂猿、食蟻獸和水鹿等各種生物，而當地武吉蘇哈托國家公園也是相思樹、楹樹、血桐的復育中心。