屏東潮州警結合社區關懷長輩　揭發詐騙真相、護老、反酒駕

▲屏東縣潮州警分局日前到潮州鎮八爺里關懷據點，向長輩們進行反詐欺、酒駕新制及電動自行車交通護長專案宣導，讓長輩們感到益良多 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局落實預防犯罪宣導，讓預防犯罪從社區扎根，日前到潮州鎮八爺里關懷據點，向關懷據點的長輩們進行反詐欺、酒駕新制及電動自行車交通護長專案宣導，讓長輩們感到益良多。

偵查隊偵查佐黃雅苹將常見涉案帳戶要監管、小孩綁架要贖款、親友簡訊要借款、網遊點數要繳款、購物分期要解管等5種詐騙類型，帶入實際的案例故事，讓長輩明白涉及到「錢」，案情並不單純，依照防詐三原則，一要冷靜、二要仔細聽對方說什麼、三要小心求證，有疑惑撥打反詐專線165，以免造成財物損失。

在交通護老方面，叮囑長輩晨昏外出穿鮮豔或反光材質衣物、反光配件，增加被視度，竊以保障安全；行車經行人穿越道應暫停禮讓行人優先通過，若車輛未禮讓且距行人3公尺以內，依法開罰1200到3600元，期盼遵守交通規則，搭有獎徵答，長輩們反應熱絡。

另針對酒駕新制分，提醒罰鍰已大幅提高，並新罰則增加連坐處罰，汽機車駕駛人酒駕超標，同車乘客將也處600至3000元罰鍰。而去年10月起執行電動自行車規則方面，電動自行車擅自改裝變更安全設備原有規格，及行駛速度超過25公里都是違法，並要戴安全帽。

潮州警分局呼籲，年關將近，存錢、提款隨時注意身旁陌生人，提存可請警察護鈔、防搶、防竊免遭害。遇到詐騙勿急、勿躁、多思考、詳查證，反詐騙諮詢專線「165」。貴重物品妥為收藏，勿置於淺而易見處，養成隨手關門習慣，減少歹徒行竊機會。

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