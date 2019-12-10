Google日曆推超方便新功能　可在日曆間輕鬆移動事件

▲Google擬從Google日曆服務端更新，讓用戶得以將事件在工作日曆與個人日曆間移動。（圖／翻攝自Google日曆頁面）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google日曆以其整合及協作功能成為目前最多人使用的免費雲端行事曆服務之一，不過其陽春的功能使其仍難以與其他同類型App競爭，其中最為人詬病的便是其無法將事件在日曆間轉移。不過據外媒報導，Google正透過更新，讓用戶得以在日曆間移動事件。

目前為止，若用戶須將日曆中的一項事件移動至其他日曆，需先將其複製到其他日曆後，再至原先日曆中刪除該事件。不過科技網站《Android Police》報導，Google擬從服務端更新，讓用戶得以將事件在工作日曆與個人日曆間移動。

▼Google日曆新功能。（圖／截自Android Police）

據《Android Police》釋出的圖示，若需移動事件，可在選擇事件後點選「編輯」，接著點選標題下方的日曆選項，選則要移動的目標位置。據《美聯社》報導，用戶現在可透過停止運行App並清除App緩存來強制執行此新功能。

不過《9to5Google》提醒，此功能似乎是透過服務端更新啟動的，因此更新App也不會馬上獲得新功能，至少目前部分用戶在執行《美聯社》提供的方法後仍無法使用該功能。

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