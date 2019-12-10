台中輔選洪慈庸　游錫堃：民調已經領先！要拉開距離

▲▼游錫堃陪洪慈庸掃街拜票，受到民眾熱情歡迎。（圖／洪慈庸競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

水牛伯來了！被民進黨中央黨部任命為中央助選團總團長的前行政院長游錫堃，10日到台中輔選，首站就陪同無黨籍立委洪慈庸到潭子區潭水亭觀音廟參香，向鄉親推薦洪慈庸，接著到北北屯區陪民進黨立委參選人莊競程車隊掃街，並致贈日本「必勝達摩」，游憂心的說，如果讓親中人士當選，台灣民主自由將會出大問題。

游錫堃表示，台中輔選首站就到洪慈庸選區，他肯定洪在基層努力爭取建設，在國會表現更傑出，關心軍中人權、勞工權益、校園霸凌等層面，現在台灣高科技發展，經濟型態U型化，造成社會貧富差距，他支持洪慈庸繼續連任，未來在國會盡更大的力量，照顧更多弱勢。

▲游錫堃贈送莊競程必勝達摩，祝他高票當選。（圖／莊競程競總提供，下同）

至於如何看洪慈庸民調「黃金交叉」領先態勢？游錫堃說，本來對慈庸選情有一些擔心，但現在，民調已有領先，他建議再持續努力，讓差距拉開多一點比較穩當，要有危機意識、絕對不能大意。

▲游錫堃陪莊競程車隊掃街。

游錫堃和洪慈庸在潭子亭觀音廟參拜後，到鄰近市場向鄉親拜票懇託，許多熱情民眾鼓勵「凍蒜」聲不斷，還有攤商送上潭子在地特產筍子，游遇上販賣鏟子、鋤頭的攤商，忍不住試用「掘仔」，展現鄉土情。

游錫堃接著到第5選區（北北屯）陪莊競程掃街拜票，受到支持群眾熱烈歡迎，游贈送一尊日本「必勝達摩」給莊，他說這尊達摩在日本誦經過，而且也經過羅東的達摩廟過火，祝福莊能夠一戰就進入國會。

游錫堃指出，目前的國際局勢，中國霸權崛起已經威脅到周邊國家，從中國內部問題可以看出，台灣一定要和中國保持距離，從新疆有百萬人被監禁，西藏達賴喇嘛幾十年沒辦法回到自己的故鄉，香港反送中事件等等，顯示中國是一個沒有人權的國家，就連馬雲賺很多錢，都還會被強迫退休，所以這次台灣大選是非常關鍵，如果讓親中的人士當選，台灣民主自由就會出現很大問題。

游說，目前選情看來，民進黨全黨的民調部分都是往上，莊競程是非常優秀的人，而且他所提出的各項政見，也都非常符合民生需求，希望選民能夠讓年輕專業的莊競程一個機會，讓他進入國會替大家服務，台灣隊一定要勝利，莊競程競這一席非常重要，只要他當選，民進黨在國會就會過半。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

