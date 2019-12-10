美麗島40週年　陳其邁嘆：許多人想法還像《返校》方芮欣「困在戒嚴」





▲陳其邁回憶美麗島事件。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

10日是美麗島事件40週年。行政院副院長陳其邁感性表示，期盼台灣人對自由與民主的堅持，再也不惑。他也感嘆，即使到了今日，還是有許多人的想法還像《返校》裡的方芮欣「困在戒嚴時期」。

陳其邁10日透過臉書提到，「篳路藍縷民主路，自由花開美麗島」。他說，四十年前的今天，高雄爆發美麗島事件，「國民黨的軍警特務偽裝成一般民眾，在遊行隊伍中蓄意攻擊制服員警，演變成流血衝突。我當時正從補習班下課，在事發地點的中山、大同路口，見證『自由與民主，絕對不是天上掉下來的』這句話。」

陳其邁提及，在2005年擔任高雄市代理市長時，透過公開討論與徵選，將最初規劃為「大港埔」的捷運站，正式取名為「美麗島站」。許多國內外的遊客到美麗島站時，不只是與美麗的「光之穹頂」合影，也藉由美麗島站的名字，認識我們的過去，並且見證台灣的自由、民主、人權正在美麗綻放。

陳其邁指出，美麗島事件之後，陸續發生林宅血案、美麗島大審、陳文成命案、鄭南榕自焚，時間橫跨從戒嚴到解嚴，「即使來到2019年的現在，我依然有深刻的感受，許多人的世界觀與想法，依舊被困在戒嚴時期，就像《返校》裡的方芮欣。」

陳其邁說，拯救方芮欣的，不只是魏仲廷，更是方芮欣願意坦承面對自已的過去，才能夠找到那一架通往真正的自由的紙飛機，離開壓迫、禁錮、威權的陰森校園。台灣的民主之路，受到許多國際友人的聲援與幫忙，但是最重要的，仍舊是台灣人民自己的努力與堅持，才能夠在篳路藍縷的民主路上，讓自由之花開遍整個美麗島。

陳其邁感性談到，「今天是美麗島四十週年，期盼台灣人對自由與民主的堅持，再也不惑。」