快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

▲交通部上午已核准星宇航空完成籌設民用航空運輸業。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空上周完成航務及機務等5階段審查中的第四階段驗證，民航局上周五將該案報給交通部，後續已由交通部航政司審核，今早交通部長林佳龍也批准核可，民航局後續即可批發完成籌設發給民航運輸業營運許可證（AOC）。交通部表示，星宇航空正式完成五階段審查，可以開始準備營運作業，期待新生力軍加入國際航空服務。

星宇航空營運初期的機隊陣容配置，10架窄體客機A321neo在10月起陸續交機，並規劃明年1月23日3航線齊發，首航澳門、檳城及峴港。星宇航空發言人聶國維表示，交通部核准之後，接下來還有一些階段要走，包含民航局要發給民用航空運輸業許可證，也要向民航局申請航線證書，另外也要向國際航空運輸協會申請無線電通訊代碼、訂位票務代碼，要等到這些通通都核准了以後，星宇才可正式在官網上賣票，預估時程要到12月下半月。

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▲星宇航空周五將發表商務艙、經濟艙機上餐點，以及服務備品。（圖／星宇航空提供）

另一方面，星宇航空上周也在粉絲專頁發出「不可說發表會」預告，邀請粉絲神預測留言回答主題會是會員制度、機場貴賓室開放、機上娛樂系統及機上餐飲哪一個？只要答題正確者，將抽出10組跟著小編前往發表會現場。星宇9日對媒體發出採訪通知，答案也跟著揭曉，是機上餐飲暨服務備品發表會。

根據星宇航空採訪通知，星宇將於12月13日（五）上午10點於台北萬豪酒店舉行「機上餐飲暨服務備品發表會」，當天將公布商務艙、經濟艙機上餐點，以及服務備品等介紹，搶先體驗頂級機上服務。據了解，星宇航空機上餐是由復興空廚承包，星宇董事長張國煒先前也提出機上餐構想，希望旅客購票時先選餐，除對經濟艙後面的旅客較為公平外，也可以避免浪費食物。

▲星宇航空正式營運進入倒數，最快12月中旬開放售票。（圖／星宇航空提供）

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