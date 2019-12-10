快訊／蔡英文：韓國瑜當市長請假　現在做候選人又常常請假

記者陶本和／台北報導

兼任高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜請假投入選舉，10日上午也未有行程，而是在臉書發文，批評總統蔡英文有4成行程是在選舉。對此，蔡英文表示，他當市長請假，現在做候選人又常常請假，懷疑他對自己的角色和責任是否足夠。

韓國瑜9日上午沒有行程，不過在臉書上撰文批評，蔡英文是民進黨的總統候選人，大部分的公務行程都是以拜票為主，蔡英文應該告訴台灣人民公與私要分開，總統的工作根本沒用心認真在做，既然如此，為什麼不請假？

不過，事實上打開高雄市議會的官方網站，依照規劃9日審議高雄市109年度總預算案暨附屬單位預算等案，且為二三讀會。黨政人士指出，依照常理，高雄市長應該帶領市府團隊到議會捍衛預算，拋下去年九合一高雄市民賦予的本務，不顧市民權益，請假只顧跑選舉。

對於韓國瑜的指責，蔡英文10日受訪時表示，韓國瑜4成不知道怎麼算的，總統是24小時，即便跑選舉六日，還是要掌握情勢發展，有時候必須下指令、下決策，「做首長的，是24小時，他的4成我不知道怎麼算的」。

蔡英文接著說，「當市長請長假，可是現在做候選人又常常請假，我們也懷疑他對自己的角色和責任認知是否足夠」。

▲蔡英文。（圖／記者張榮恩攝)



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