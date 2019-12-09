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「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩座全台最狂周年慶　

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▲「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩座全台最狂周年慶。（圖／記者陳凱力攝）
▲遠東巨城Big City週年慶於9日圓滿劃上句點，12天的周年慶活動中狂吸22.8億。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

遠東巨城Big City週年慶於9日圓滿劃上句點，原本在大新竹地區就一枝獨秀的百貨龍頭，繼新光三越新竹店和Sogo站前店相繼畫下句點後，儼然成為一台「超級吸鈔機」，短短12天的周年慶活動中狂吸22.8億，相較2018年同期還成長了9 %，在2019年全台周年慶都普遍持平的業績中，交出亮眼成績單，週年慶期間湧入人次更超過百萬，也難怪竹科的高消費力舉台聞名。

消費者精打細算省荷包，將目標瞄準農曆年前最後一波周年慶活動，超低折扣及高回饋率的傢俱、電器、生活居家商品持續熱銷，帶動Big City整體業績快速成長。

▲「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩座全台最狂周年慶。（圖／巨城提供）

▲週年慶期間Big City湧入人次累積超過百萬，竹科的高消費力再次打響全台。（資料圖／巨城提供）

園區公司大筆購買尾牙抽獎品，3C商品成為首選；竹科人妻對生活品質講究，挑選家電更是注重高品質、高cp值，空氣清淨機、除濕機、吸塵器、電子鍋等家電，都是主婦們主攻商品，讓家電業績上揚10 %；連續低溫天氣濕冷，更讓冬衣毛料商品、Outdoor區GORE-TEX功能性保暖外套提袋率大增，成功拉抬整體服飾業績超過20%好成績。

Big City也引進近30家快閃美食櫃，引消費者天天早起排隊，就是為了搶購限量美食，強勁力道吸引饕客嘗鮮帶動食經濟雙位數成長。

▲「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩座全台最狂周年慶。（圖／巨城提供）

▲快閃美食櫃是這一波周年慶的亮點之一，許多民眾搶11點開門進場，就是為了排限量美食。（圖／巨城提供）

▲「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩座全台最狂周年慶。（圖／記者陳凱力攝）

▲限量的快閃美食，短短幾小時就會被搶購一空。（圖／記者陳凱力攝）

週年慶後緊接迎來聖誕節及跨年慶，Big City再齊聚限定耶誕市集及尾牙跨年聚餐必饗美食。12/12(四)-2020/1/1(三) 1F創藝廳舉辦「誠品耶誕禮物市集」，集結各式香氛、髮品及文創小物，滿足送禮、交換禮物需求。吉祥物阿Mall揪大小朋友們一起見面握手合照至聖誕節，而聖誕樹亦將持續陪伴民眾閃亮溫馨至2020/1/8(三)。接下來迎接鼠年，Big City精選服飾5折起，好吃好玩又好逛，勢必再拉抬一波買氣好好過新年。

周年慶業績長紅，也讓Big City董事長李靜芳笑得闔不攏嘴，他說，行銷團隊嘗試挑戰引進輕奢業種開發新品牌，搭配精準操作APP、Facebook及Instagram數位社群行銷，將線上人氣有效的轉為線下買氣，在這一波漂亮的周年慶戰中，有信心讓全年度業績突破122億。

▲「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩座全台最狂周年慶。（圖／記者陳凱力攝）

▲知名運動用品下殺流血折扣，讓精打細算的媽媽們趁機為家人添新裝。（圖／記者陳凱力攝）

▲「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩座全台最狂周年慶。（圖／記者陳凱力攝）

▲以吹風機、循環扇及吸塵器聞名的精品家電Dyson，光是結帳就要排隊繞櫃位一大圈。（圖／記者陳凱力攝）

▲「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩座全台最狂周年慶。（圖／巨城提供）

▲週年慶期間Big City湧入人次累積超過百萬，竹科的高消費力再次打響全台。（圖／巨城提供）

▲「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩座全台最狂周年慶。（圖／記者陳凱力攝）

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