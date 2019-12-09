「恨不得把胸部切掉」！少女遭狼父瘋狂性侵696次…亂倫獸行曝光

▲狼父性侵女兒多達696次。（示意圖／Pixabay）

圖文／周刊王

新北市一名少女在成長過程中不斷遭父親伸狼爪性侵，期間以「清潔下體」為由，不斷對自己的女兒毛手毛腳，6年間性侵多達696次！少女在身心俱疲的情況下，只好向學校老師求助，讓狼父的獸行全曝光。法院審理後，判處少女父親20年6個月有期徒刑，雖然父親不服判決申請再審，但3日遭最高法院裁定駁回！

判決書指出，2010年9月至2013年8月期間，林男趁女兒對性觀念不成熟時，利用2人單獨相處時間，每晚以固定模式，在睡覺之前不斷搓揉女兒胸部，甚至用手指、生殖器官插入女兒的陰道內，性侵得逞共312次；2014年9月至2016年期間，林男以每月三週（扣除女兒每月一次之生理期期間）共21次之頻率，用同樣的方式性侵女兒，得逞次數384次。

直到2016年2月14日，林男又對女兒伸出魔爪，再一次性侵得逞，此時女兒已經完全受不了，隔天上學時求助學校老師，於是校方便通報新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，才讓整起事件曝了光。

對此，林男矢口否認自己有侵犯女兒，更辯稱：「女兒講得不實在，我沒有對她為猥褻或性交的行為，她曾因我有肢障，說過要把我換掉的話，可能是想藉這個機會離開家裡。」等語。

不過，法院在勘驗少女的家書後，發現她曾經跟林男約法三章，其中包括「我要自己睡一間，不能反駁」、「不要碰我，每次經過時摸我屁股，調戲我已經他媽的受夠了！」、「盡量不要開黃腔，因為那件事我很討厭黃色笑話」、「不要用我的筆電看成人片（你可以用電視轉300多台看，我沒意見）」、「有那方面的需要找我媽媽，我是你女兒（你害我恨不得把自己胸部切掉，用刀子捅自己尿道，你就不會碰我了）」等語，認定少女已經產生心理創傷，這些指控並非子虛烏有。

最後，新北地方法院不採信林男的說詞，依對未滿14歲女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯乘機性交、成年人故意對少年犯乘機猥褻等罪，判處她20年6個月有期徒刑，林男不服判決上訴二、三審以及最高法院都遭駁回，全案定讞。

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