僅80萬人參與12.8遊行　民陣：「警方先製造恐懼」造成人數有落差

▲民陣召集人岑子杰認為，遊行人數雖與預估有落差，不過80萬人還是相當多。（圖／路透社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

民陣昨（8）日發起「國際人權日」遊行，是近4個月來首次取得不反對通知書的示威活動。民陣宣稱有80萬人參與，不過港警卻說最高峰僅18.3萬人。民陣召集人岑子杰今（9）日上午在香港電台節目中表示，遊行人數與大家原先預估的有落差，是因為警方在遊行前就不斷製造恐懼和緊張氣氛。

岑子杰接受香港節目《千禧年代》訪問時指出，人數雖然不如預期，不過80萬人仍算是非常可觀的數據；值得一提的是，整個遊行過程都相當順暢和平，民陣將會繼續開會商討未來活動，不會放棄舉辦大遊行，讓非常需要安全環境的市民及「和理非」能參與遊行當中。

香港警務處處長鄧炳強日前指出，會在公眾活動中採取「剛柔並濟」的手法。昨日至遊行現場擔任觀察員的香港人權監察總幹事羅沃啟表示，不清楚「剛柔並濟」的說法指的是什麼，但警方昨日對遊行的干預確實較少，警民間也沒有起衝突。不過他也稱，警方在遊行前就在銅鑼灣一帶舉黑旗，讓那些想參與活動的民眾相當焦慮，「昨日遊行明顯是受到多方壓力下才展開的。」

理大社會政策研究中心主任鍾劍華則在節目中提到，還沒遊行警方就已舉起黑旗，讓民眾心中產生從前沒有過的憂慮，相信大家心中都有強烈受威脅的感覺，縱使警方行為較為收斂，不過警隊會採用什麼方式面對示威者，早已成為整個社會的關注點，「警民衝突需化解，否則每個行為都充滿火藥味，將潛伏很多風險。」

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