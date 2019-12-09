消防員爭工時公平聲請釋憲成功　但卻苦等復職6年無望

▲「消防員工作權益促進會」與徐國堯，爭取儘速復職。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院大法官會議日前作出釋字785號解釋，點出國家對公務員工時制度缺漏，侵害憲法保障人民的服公職權、健康權。而釋憲聲請人是高雄市政府消防局的前消防員徐國堯，他因為多年來爭取工時公平，最後在40天內遭記42支申誡，最後遭免職。徐國堯遭免職將近6年，他在9日到司法院前召開記者會，希望大法官能夠繼續作出更多解釋案，保障他這類吹哨者的權益。

早期的公法學中有「特別權力關係」理論，認為國家基於特別的法律原因，對於特定人民，如公務員，軍人或學生，享有槪括的支配全能，並使該特定人民立於服從的地位。使行政主體對於人民享有概括的管制權力，而人民則負有不確定且不定量的義務，在特別權力關係下的人民，不能尋求外部法律救濟的機會。因此早期行政法院承襲這個理論，對於如公務員或學生所提出的行政爭訟，一律以特別權力關係駁回。

不過近年來，基於保障人權的思想，從保障訴訟權的角度出發，大法官宣示要對「特別權力關係」理論全面揚棄。其中上個月出爐的釋字785號解釋，就是本於大法官的決心，宣示國家對公務員工時制度缺漏，侵害憲法保障人民的服公職權、健康權。

而本號解釋的釋憲聲請人之一，前高雄市政府消防員徐國堯，早因對消防員長時間工時不滿，因此經常參加遊行、提出訴訟。而高雄市政府也在2014年間，在短短40天內對他連續祭出42支申誡，最後將他免職。徐國堯遭免職至今將近6年，雖然他聲請釋憲成功，但依照現行法規定，釋憲成功的效力，不及於聲請人本身的案件，因此徐國堯仍未能獲得復職。

因此「消防員工作權益促進會」與徐國堯，9日一早便到司法院前召開記者會，呼籲大法官做出更多的解釋，保障徐國堯此類吹哨者的權益。徐國堯說，「我非常希望在進步的785號解釋後，大法官能夠盡速排案作出解釋，讓勇於維護憲法保障人民服公職權、健康權的基層公務員，能夠得到平反。」

▼徐國堯爭取儘速復職。（圖／記者吳銘峯攝）