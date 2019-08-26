　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林俊宏／模亞人權法院邱和順案　被告何須自證無罪

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼邱和順。（圖／民間司改會）

▲邱和順沒有受到無罪推定原則的保障，本該由檢察官負擔的舉證責任卻轉由邱和順來負擔。（圖／民間司改會）

模擬亞洲人權法院（簡稱模亞人權法院）的操作，是為了實踐人權保障的普世價值。區域人權法院透過國際公約的適用，讓國際社會所逐步建構的人權標準，成為區域各國人權現況的審查指標，並檢示區域各國對於人權的保障，是否符合國際人權公約的最低度要求。

透過這次模亞人權法院所審理「邱和順訴中華民國」的案件，邱和順方的代理人指出了我國目前司法制度與國際人權標準的落差。

邱和順所受到的審判，是明顯違反國際人權公約最低度的要求，邱和順沒有受到無罪推定原則的保障，本來應該由檢察官負擔的舉證責任，在我國的司法體制下，都轉由邱和順來負擔，邱和順必須證明自己是無罪的；此外，在審理的過程中，也沒有給予邱和順有效詰問證人及調查證據的機會，如此一來，讓邱和順甚至沒有證明自己無罪的機會。

舉證責任被不當的轉換給被告

邱和順等人被刑求的事實，其實不論自法院判決或是監察院所提出的調查報告，都已經被明確證實，但是法院依舊不顧邱和順等人被刑求的事實，仍使用邱和順等人的自白，做為判處邱和順死刑的證據。

之所以如此，是因為法院對於檢察官在起訴時所提出的證據，幾乎是照單全收，全部都是可以用以證明被告有罪的證據。無論是被告或證人的供述，只要做成形式上符合《刑事訴訟法》第41條要件的筆錄外觀，只要有被告或證人的簽名，法院原則上就會認定檢察官所提出來的筆錄，是在具備任意性的狀態下所製作，而可以用來判處被告有罪。而法院這樣的認定，只有在被告能夠證明檢察官所提出的筆錄，不是證人或被告基於其任意性的情況下所製作，才有可能被推翻。

但是法院這樣的操作，是明顯有問題的。因為被告或證人在筆錄上簽名，是被告或證人的法定義務，無論被告或證人認不認同筆錄的內容，不論被告或證人在受訊問的過程中，有沒有遭受刑求或其他不當對待，被告或證人都必須要簽名。我國司法實務把被告或證人依法所應為的簽名義務，直接用以推定檢察官的合法取證，如此操作的結果，實質上是把原本應該由檢察官證明取證合法性的責任，轉換給被告，只有在被告能夠證明非法取證的事實存在時，才可能把檢察官提出於法院的證據排除掉。至於其他被告沒辦法直接證明有刑求或非法取證事實的筆錄，因為被告沒有辦法舉證排除，法院就當然可以使用。

但是，刑求或非法取證的事實，被告在客觀上本來就難以舉證，如果再加上被告沒有辯護人、受到羈押而無法與外界有任何聯繫的情況，要求身心已經被偵查機關支配的被告能夠蒐集證據，然後在將來的法院審理程序中提出，根本就是緣木求魚，客觀上毫無可能，實際上也等於是國家為刑求或其他不當取證開了後門。

因此，合理的制度保障應該是，被告一旦提出被刑求或不當取供的主張，檢察官就應該要證明取證的合法性。而在被告能夠證明檢察官提出的部分筆錄有遭刑求或不當取供的情況下，甚至就應該推定檢察官所提出的筆錄，全部都是刑求或不當取得，只有在檢察官能夠舉證證明其取證合法性或刑求、不當取供的效果已經被中斷時，法院才能夠使用相關的證據。這樣才能避免國家透過將舉證責任轉換給被告的方式，為刑求或不當取得的證據開設後門，讓法院可以引入刑求及不當取得的證據。

科學鑑定的證據也是一樣的。依目前《刑事訴訟法》的規定，只要是檢察官所囑託做成的鑑定報告，無論鑑定報告的內容有沒有具備科學的基礎，所使用的鑑定方法是否有效、可信？鑑定人所參考的鑑定資料是否完足、充分？與案件是否有關？鑑定的結論是否合理可信？只要經由檢察官提出到法院，法院就可以用以為判處被告有罪的證據。

被告如果想要阻止法院使用檢察官所提出來的鑑定報告，就必須提出足夠的事證，以證明檢察官所提出的報告並不可信。也就是說，本來應該由檢察官證明其所提出的證據具備可信基礎這件事，在目前的法制之下，也一樣被轉換到被告身上；被告必須負擔證明檢察官所提出的證據不可信的責任，否則檢察官所提出的證據，就當然可以使用，當然可以採為判決被告有罪的證據。

基於上面的說明，所凸顯的正是我國法制的不合理，人民必須證明檢察官所提出來的證據，有刑求或非法取證的情形，人民必須證明檢察官所提出的證據不具有可信的基礎，而這樣的要求，明顯就是要求人民必須證明自己的無辜，這已經明顯悖離了《公民與政治權利公約》第14條所要求的無罪推定原則。

證據保管不當的不利效果推給被告

在必須自證無罪的法制架構下，被告當然必須努力證明自己的無罪。然而，我國對於證據的保管卻存有重大的瑕疵，導致原本應存於法院的證據被遺失的狀況，時有所聞。在邱和順案中，就有重要的證據被遺失了，被遺失的證據包括：用以為聲紋鑑定基礎的勒贖錄音帶、在被害人屍體附近發現的黑色塑膠袋及裡面的物品。

勒贖錄音帶的部分，是前面提到聲紋鑑定的鑑定標的，也就是說，邱和順如果想要舉證推翻檢察官所提出聲紋鑑定報告的可信性，勢必就有取得勒贖錄音帶的必要，如此才有可能有充分的證據基礎，來挑戰檢察官所提出的鑑定報告，也才有可能利用勒贖錄音帶進行有效的詰問和證據調查。

另一方面，黑色塑膠袋內則存在著與檢察官所提出筆錄內容完全無關的客觀事證，也就是說，黑色塑膠袋內的物品，全部都可以用來彈劾或打擊檢察官所提出的筆錄內容，全都足以證明邱和順等人無罪。

但是很不幸的，這些證據在法院的保管下，全都遺失了。遺失之後，邱和順當然就沒有可能利用這些證據來證明自己的無罪。

▼模亞人權法院所審理「邱和順訴中華民國」案件，邱和順方的代理人指出我國目前司法制度與國際人權標準的落差。（圖／模擬亞洲人權法院粉絲頁）

▲▼模擬亞洲人權法院。（圖／模擬亞洲人權法院粉絲頁）

《公民與政治權利公約》第14條第3項第2款要求必須給予被告充分的便利，以準備答辯，這當然包括讓被告能夠充分取得其答辯所需要的證據；而《公民與政治權利公約》第14條第3項第5款所要求應給予被告詰問他造證人之權利，也當然包括取得詰問時所需要使用的證據，以利有效詰問。從而可知，在《公民與政治權利公約》的要求下，被告有權接近使用其辯護上所需要的一切證據資料，尤其該等證據資料係由政府持有或保管時，政府是有義務提供給被告的，而這也當然是正當法律程序的核心，但是我國目前的司法審判狀況，顯然沒辦法完全滿足這樣的要求。

針對證據保管不利的現況，在我國將舉證責任被轉換到被告的架構下，對被告原先所處的不利處境，更是雪上加霜。因為被告無法取得答辯及詰問所必要證據，如此一來，被告根本無從對抗或反駁檢察官所提出的相關主張，也就是說，在這樣的制度架構之下，被告連自我求生都是極為困難的。

被告在我國的司法架構下，實質上被要求必須自證無罪，明顯與《公民與政治權利公約》對於無罪推定原則，以及應由檢察官負擔舉證責任的最低人權保障的要求相違；再加上國家未落實證據保管的責任，將證據保管不當的不利效果，推給被告承擔，讓被告甚至難以自我求生。

邱和順不應該受到這樣的審判！沒有人應該受到這樣的審判！

好文推薦

林俊宏／法庭直播怕什麼　迎接公開審理2.0版

林俊宏／【遭冤訴以死明志】寛容大肚的職務法庭

林俊宏／健全再審程序　冤案平反不能靠運氣

▲▼林俊宏律師●林俊宏，義謙法律事務所主持律師，法律扶助基金會台北分會會長，台北律師公會常務理事及司法改革委員會主任委員，刑辯工作坊交互詰問課程講師。台灣刑事辯護律師協會官網http://twcdaa.org。以上言論不代表本報立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：10/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：邱俊榮（中央大學經濟系教授）
講題：經濟政策與幸福未來
ET快訊
久病想共赴黃泉...老公「深夜將妻推入水圳」自己也跳下..兒
無尊親哥超帥！結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強
為「白鹿」連留守3天猝死！仁愛鄉建設課長倒沙發「全身僵硬」
菲東熱帶低壓生成了！最快明變颱風「楊柳」　周四東、南部甩雨
深夜大吵！狠夫將妻推落水圳..老婆獲救老公3小時後陳屍下游涵

關鍵字：法律,司改人權,林俊宏,邱和順,模擬亞洲人權法院,不證己罪,無罪推定,國際人權公約,刑求,死刑

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

蘇友辰／【模亞人權法院】坐困囚室30載　邱和順案時光膠囊的突破

錢建榮／台灣也有酷刑罪

龍建宇／邱和順案與模擬亞洲人權法院

模擬亞洲人權法院首開選定邱和順案　期許人權法院成立

許玉秀／如何實踐法治國理想：模擬亞洲人權法院

金孟華／遺失的證物與無法救濟的人生

李俊億／證物遺失　帳算被告

【死囚伏法風暴2】43名死囚待伏法　半數關押超過10年

上銬取供、院檢壟斷鑑定、法官洗證據！　律團聲請釋憲

林俊宏／模亞人權法院邱和順案　被告何須自證無罪

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

林俊宏／模亞人權法院邱和順案　被告何須自證無罪

每房1千元！秋冬旅遊補助9/1開始　旅館業也推出0元住宿

雲端最有錢／小資翻身從零開始賺千萬　用３力挑成長股

超過30種！特色鍋底任你選　還有免費三層英式下午茶！　

夫妻分離半年婚禮上重逢　「老公變別人新郎」正宮氣炸

總教練鼓勵放膽去做　張育成敲大聯盟首安展笑容：鎖定第1球

安碁資訊通過上櫃審議　成台灣第一家IPO資安服務廠　

人人都有一雙帆布鞋，參考這10 套穿搭硬是比別人更時髦

主人向黃金汪下戰帖！前10秒壓倒性勝利　一摔跤遭牠連環爆拳

超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員說話了...曝真實做法

港府預警「經濟颱風」逐漸形成！　失業率漲至4.3%恐爆裁員潮

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

法律熱門新聞

林俊宏／邱和順案被告須自證無罪..

智財法院迷信英商　媒體批危險可..

律師介紹「惡鄰條款」可強制搬遷

勞動事件法鬆綁多項勞工訴訟障礙

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

仿冒不需鑑定！智財法院遭批「媚..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

告訴6月期限　法界：過了就GG

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

龍建宇／工讀生不是人？

住屋漏水相關法律問題

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

更多熱門

相關新聞

情趣用品塞喉！獵殺6同志魔男處死

美國57歲男子鮑爾斯（Gary Ray Bowles）於1994年時，在東部95號州際公路沿途獵殺6人，昨（22日）被佛羅里達州處以注射死刑（Lethal Injection）。根據了解，他專門鎖定同志人士下手，犯案後會將情趣玩具、泥土、衛生紙等東西塞進死者喉嚨，做為自己的「標記」，因殘酷手法被當時輿論稱為「I-95殺手」。

快訊／軍公教年改釋憲案　年改條文大部合憲

幸福人壽掏空案更審　鄧文聰遭判刑16+4年

前刑事局主秘許瑞山涉貪　更審無罪

苗栗縣長徐耀昌涉貪　二審改判無罪

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

婚變王泉仁不怕苦！麻衣「驚人身價」被挖出

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

一周天氣出爐！周四變天「下雨熱區曝」

冷凍庫驚見急凍鳥！女兒一句話超展開

Albee解放泳裝　網驚喊「露點了」

買牙膏「1大2小」超划算　她打開看傻了

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面