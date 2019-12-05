臭氧濃度高於世衛警戒值　環團批：政府臭氧假達標、籲立法管制





▲台灣健康空氣行動聯盟今召開臭氧危害記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（5日）舉辦記者會者會指出，今年秋分到11月底，高屏地區的臭氧濃度每天最高8小時平均濃度幾乎高於54ppb，高於世界衛生組織的危險健康警戒值50ppb。面對地球暖化加重臭氧生成，環團不滿政府對臭氧空品卻未見任何加嚴管制作為，無異官僚怠惰殺人，呼籲政府臭氧積極管制並立法。

台健空盟理事長葉光芃表示，環保署稱台灣臭氧標準比美國環保署公布的臭氧標準還嚴格，實質上卻是用現行空污法打模糊仗，無視因臭氧濃度過高而有生命危險人民的健康，痛批這是官方的臭氧假達標、真殺人。

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葉光芃強調，2019年國衛院學者研究發現，40ppb的臭氧相對低濃度也會致死，從30ppb到60ppb臭氧濃度，其健康危害比是正相關的線性陡升，僅1個小時的高濃度臭氧暴露就可能帶來立即性呼吸問題，也會導致心律不整等心肺疾病的發作，而2個小時的高濃度臭氧暴露則可能引發中風及猝死風險。

▲環團呼籲政府檢討空汙法中的空品標準，降低空汙對民眾健康造成的危害。（圖／記者崔至雲攝）

葉光芃提醒，臭氧亦會透過鼻部嗅覺神經，直衝前額葉皮質，導致血腦障蔽失能，臭氧產生的長期健康效應，則包括胎兒畸形、兒童自閉和老年失智等。根據研究數據顯示，1994至2008年期間，台灣的臭氧平均濃度為東亞之冠，臭氧濃度最高的季節則是在秋季。歸納多座東亞城市的臭氧致死短期效應，主 要集中在天冷季節或冬天，迴異於歐美夏季高峰的臭氧季節模式。

▲環團怒斥政府臭氧假達標、真殺人，呼籲政府針對空污法進行修法。（圖／記者崔至雲攝）

葉光芃分析迄至11月30日的台灣各地臭氧空品數據，多個測站的每日最高八小時臭氧平均值分布圖，不約而同出現夏天最低的「微笑曲線」。古亭、新北市新店、埔里、竹山和屏東市等地，則皆在9-10-11月期間出現過季節性的臭氧高峰期。

葉光芃最後指出，環保署年中提出空品標準修訂草案，遺憾未納入，可能造成長(短)期健康效應的危險臭氧，本屆立法院進入最後會期，立委忙於選戰，卻疏於臭氧積極管制立法，輕忽全民健康，臭氧危險恐是連立法院長蘇嘉全都不知道的空污管制大漏洞。台健空盟要求環保署暨立法院順應民意，以保護敏感族群的健康優先原則，採取WHO的50ppb 標準，同時加嚴修訂符合臭氧空品標準的判定方法。

