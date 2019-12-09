呱吉「我爸很跋扈、生氣直接打罵」：我對世界的認知都建立在他的指導下

▲創黨大會上，氣氛嬉笑歡樂。三位發起人輪番登場時，永久榮譽黨主席、視網膜養的柴犬「柚子」也同台亮相，引爆話題焦點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

邱威傑的人生如戲，戲如人生，沒有鎂光燈活不下去。從小他在鏡頭前就活靈活現，具備戲劇潛力。成長階段，他積極投入舞台表演，不惜荒廢課業，渴望成為一名藝術家，可惜最後不了了之。有段時日，為了印證自己也能符合主流價值，他踏入遊戲產業當上班族，混得有聲有色。臨近中年破釜沉舟，改當網紅，又參選議員，還創立前所未有的「歡樂無法黨」，對他而言，網紅及政治不過是昔日舞台表演的伸展，二種願望一次滿足。整座城市都是他的舞台，沒有鎂光燈的時刻，他就自己創造。

邱威傑（呱吉）小檔案

知名YouTuber，網名呱吉，現任第13屆台北市議員、歡樂無法黨總書記（黨主席）。私立中興高中畢業，建國中學、輔大廣告系、台大人類學系肄業。曾加入台灣渥克劇團10年，也曾進入遊戲產業10年。

11月14日這天，是「歡樂無法黨」創黨大會。開場前，巨幕舞台上投影3位發起人邱威傑、陳子見和張志祺的合成照，年輕網民們更熟悉他們的網路身分：呱吉、視網膜、志祺七七。相較後2位西裝筆挺，邱威傑肩披綠毛毯，毯上有一坨大便塗鴉。亮相時，另2位革履西裝，他老兄卻鶴立雞群穿米白短外套、藍襯衫繫上綠底白圓點領帶，酷似脫口秀主持人來串場。鼓掌聲、尖叫聲不絕於耳，鎂光燈閃個不停，他那張44歲的娃娃臉笑得很得意。

創立政黨過程，綜藝化橋段的背後，是想拓展年輕人的政治科普。

創黨次日，邱威傑在工作室接受我們專訪。這裡是他每週直播的堡壘，2坪大空間，牆上掛著裱框了的市議員當選證書，淹沒在雜亂的旅遊紀念品、米老鼠布偶、奈良美智插畫、莫名所以的剪報、明信片之中。正前方是麥克風和DJ唱盤控制器，燈光隨侍在側，他坐在黑色高背皮椅上喃喃：「麥克風試音、麥克風試音…」1年多前的11月24日，他以網紅身分選上台北市議員，成爲台灣政治史上第一位踏入議會的YouTuber。

網紅是表演欲的舞台，政治是權力欲的伸展台。早在20歲，邱威傑曾加入劇團，演出10年喜劇，「好的表演者內心一定有個自我滿足的動力，是來自於取悅別人。表演者可以輕易感受別人的情緒，他知道因為我很做自己，所以大家會覺得你好酷喔，好喜歡你，他感受到這能量，更覺得我接下來就是一直他媽的耍酷給你看，你就會看我。」談起最初參選動機，他說：「我想證明一個沒有政治背景的普通人，仍有機會參選。創立政黨過程，綜藝化橋段的背後，是想拓展年輕人的政治科普，透過大型公民教育推廣政黨概念，關注社會議題。」

組了黨，黨綱主張「政治不難，找回歡樂而已」，卻看不到具體政見？他笑呵呵賣關子，「這不是重點。我們希望先溝通一個價值，它的概念先於實際政見，組黨是有劇情的，早已寫好劇本，你們遲早會看到，它是一個很有趣的行為藝術。」

不出幾天，歡樂黨提不分區立委候選人名單：視網膜的柴犬名列第一，呱吉的貓排第四，雞排妹、館長、博恩、阿滴也在列。幾天後又宣布暫時劃下句點，因登記日前，政黨尚未正式通過成為法人，無緣參與大選。但，官方臉書以短片宣導了總統候選人事實查核計畫、各政黨立委不分區名單，呼籲年輕人投票。

今年烏克蘭總統大選，由政治素人、諧星出身的澤連斯基（Volodymyr Zelensky）高票勝出，選舉期間，他表態上台後要跟俄羅斯談「和平協議」，許多人擔心會侵害烏克蘭利益；就職典禮上，他更宣布解散國會，引來5萬人連署逼他下台。

我相信我已做了夠多努力自我反省，只能盡力而為。

網路政治新時代，網紅涉入實體政治已成趨勢，不少人憂心有負面效應，邱威傑說：「這就像有一把菜刀可以殺人，菜刀有沒有罪？拿來做什麼要看使用的人，我相信我已做了夠多努力自我反省，只能盡力而為。如果擔心網紅政治有負面影響，不該是歡樂黨，比較會是韓國瑜的政黨，他顯然有專屬勢力，每場造勢都有6、7個網紅無役不與，他們言論，哇，說真的，都錯誤資訊跟仇恨，他們雖沒成立黨派，但行為比我們更像黨派。」

你如何避免權力造成的自我膨脹、腐化？「我對自己下詛咒，讓別人嚴格檢視我。為什麼我一直講4年後不會選連任，因為可能4年後我又想選。權力是很爽的，我走在路上很明確知道，全世界會給你特殊待遇，在台北市我有很高機率被警察認出來，就算他們沒做什麼，你也覺得自己很特別。」他說話飛快，沙石俱下。

2015年，邱威傑成立陸伍伍參伍公司及YouTube頻道「上班不要看」，因企劃搞笑百無禁忌，吸引64萬人次訂閱，流量最多的影片突破100萬次點閱。他曾反串水手服女高中生，在內褲塞跳蛋逛西門町、當柯文哲面拿電蚊拍電奶頭、在臉上畫男性生殖器生活2個禮拜等。同時也以「呱吉」為名經營個人頻道，暢談美食、音樂、電影、政治等，坐收近47萬人次訂閱，影片最高點閱次數達135萬。

不得不承認，父親這輩子影響我最大，我對世界的認知都建立在他的指導下。

邱威傑出生成長在台北市，底下有1弟1妹，父親是機械廠老闆，母親擔任會計。從小，父親對身為長子的他實施英才教育，上各種補習班、閱讀社會新聞、練習在大人筵席上點菜，「我爸很跋扈，對我非常凶，生氣起來直接打罵，所以我小時候非常恨他，但不得不承認，他這輩子影響我最大，我對世界的認知都建立在他的指導下。」

讀建中時，父母離了婚，他進入叛逆期，背離父親的期望。為了跟業餘劇團巡演，不惜休學，復學之後開辦地下刊物、抨擊國民黨威權社團，成為黑名單，高三被校方以曠課過多為由退學。轉入私立中興高中，又瘋戀愛，大學聯考只考上輔大廣告。

20歲，他加入「台灣渥克」劇團，常曠課被退學，轉學考上台大人類系，最後仍輟學。「小學寫作文，我的志願是當企業家，我很崇拜我爸。長大後又覺得不想要像他那樣，他這輩子過得那麼不開心，就是因為做了不適合的工作。他年輕時想學小提琴，可是家裡窮、被阻止，但他有過音樂夢想，所以我認為我也該走創作路線，當藝術家。」

他在劇團熬了10年，混不出名堂，後來劇團被解散。他搞過一齣舞台劇《人面魚》，時任北市文化局長的龍應台受邀參觀，劇情結尾是他在飼養的人面魚前面和一個魚面人做愛，最後把魚面人肢解吃光，龍應台當場被嚇傻，拉著助理衝上計程車，聽收票員轉述，她邊跑邊怨：「我怎麼會來看這個！」



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