國一大雅段2貨車翻覆　「駕駛困車」雜物佈路面3傷

▲國道一號台中大雅段凌晨2貨車翻覆。（圖／翻攝東森新聞，下同）

記者葉國吏／綜合報導

國道一號台中大雅路段，9日凌晨2點多發生貨車翻覆意外，警消獲報後趕抵現場，發現共有2台貨車翻覆，駕駛卡車內，緊急使用破壞器材搶救脫困送醫。

根據《東森新聞》報導，國道一號北上大雅路段，凌晨發生2台貨車翻覆事故，警消獲報後趕抵現場，發現現場因為2台貨車翻覆，物品散落一地，貨車則分別翻覆在內線、中線上面。國道路面瞬間相當混亂，駕駛則受困車內。救援人員見狀趕緊出動破壞器材協助脫困，救出3名傷者，緊急送醫。