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性侵前女友「針筒注射微溫液體」　傻男掰：懷孕就能復合

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▲▼臥室,床鋪,床單,枕頭。（圖／pixabay）

▲小美下班返家會服藥幫助入睡，沒想到卻遭同住的前男友性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／台北報導

阿強（化名）與小美（化名）原本是男女朋友，2016年10月間分手後仍同住在桃園租屋處，他為了挽回這段感情，竟趁女方服藥昏睡後性侵，甚至自行打手槍，再將精液裝在針筒中，注射進對方的陰道內。高等法院合議庭考量到阿強已與小美達成和解，日前依乘機性交罪判處1年7月，全案仍可上訴。

判決書中提到，阿強分手之後仍與小美同住，2017年1月某日下午1時許他為了順利復合，趁著女方值完大夜班服用藥物陷入熟睡時性侵，後來發現無法順利射精，乾脆自己打手槍，再把精液裝進針筒中，改用手動的方式把體液注射進對方的陰道內。小美醒來後警覺有異，立即跑到警局報案。

▲▼護理師,針筒,醫療。（圖／取自Pixabay）

▲阿強利用針筒注射精液，想讓小美懷孕。

不過，阿強挨告後不滿一審判決，提出上訴。高等法院合議庭認為，他想挽回與前女友之間的感情，竟然異想天開企圖讓女方懷孕，還趁人服藥熟睡時性侵，理論上應該給予嚴正的譴責，但考量到他沒有類似的犯罪紀錄，接受訊問時坦承全部犯行，事後也與女方達成和解，可見本性非惡、尚有悔意，加上小美到庭表明願意原諒，最後依乘機性交罪判處1年7月有期徒刑。

至於緩刑的部分，合議庭表示，由於阿強2017年間觸犯侵占罪，被台中地院判處5月有期徒刑確定，直到2018年10月才執行完畢，雖然小美幫忙求情希望給予「不要關」的機會，但本案並不符合緩刑的條件，因此無從諭知緩刑，全案仍可上訴。

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