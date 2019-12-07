太平洋縱谷馬拉松6千人低溫開跑　男女全馬冠軍去年蟬聯

▲花蓮太平洋縱谷馬拉松從美崙田徑場熱力開跑，清晨五點多，選手無畏低溫，逾六千人在台灣最美的193縣道出發。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019花蓮太平洋縱谷馬拉松7日從美崙田徑場熱力開跑，清晨五點多，選手無畏低溫，逾六千人在台灣最美的193縣道出發，沿著兩潭自行車道一路往南，選手以節奏的步伐盡情享受台灣最美麗的山海美景。比賽結果，來自肯亞的Thomas Matheka Muli以2小時46分21秒蟬聯全馬男子組冠軍，同樣在去年摘冠的全馬女子組周玲君也以3小時11分18秒再度拿下全馬女子組冠軍，兩人各獲得三萬元獎金。

▲▼來自肯亞的Thomas Matheka Muli蟬聯全馬男子組冠軍。同樣在去年摘冠的全馬女子組周玲君再度拿下全馬女子組冠軍。



清晨四點多，已有選手陸續來到美崙田徑場，期待賽事的開始，市公所及贊助單位與協辦單位在攤位前忙著擺設，並為一早到場的選手提供寄包與諮詢服務。今年馬拉松賽事與霹靂國際多媒體合作，邀請布袋戲人物角色包括《刀說異數》的「素還真」、《異度魔界》的創始魔皇「棄天帝」，以及創立儒門天下的「疏樓龍宿」，透過Cosplay呈現代言，為馬拉松賽事帶來精彩的開場演出。另外亞提斯的熱情街舞、理想大地渡假飯店佛朗明哥舞團也讓現場一掃寒流的低溫，選手各個都暖活起來。





此次賽事邀請多位貴賓到場致詞並鳴槍開跑，新台灣人文教基金會董事長金溥聰也報名挑戰小馬，並且與台北市議員鍾沛君應邀為全馬及半馬鳴槍開跑。

▲今年馬拉松賽事與霹靂國際多媒體合作，透過布袋戲人物角色Cosplay代言。



來自石垣市的山下和秀去年曾經來台跑全馬，這次特地頭戴一頂一年前在海洋公園買的魟魚玩偶來跑馬拉松，能夠再度參與姊妹市的賽事，山下和秀非常開心。而那霸市的鈴木一人則以琉球泡盛的造型挑戰全馬，一到場立即被其他選手爭相合照，人氣相當旺盛。今年的賽事也有不少國外選手報名，還有離島的金門、澎湖，而在花蓮也有不少新住民或外藉照服員報名參賽，在異國他鄉感受台灣最美賽道並完成難得體驗的馬拉松路跑紀錄。

▲那霸市的鈴木一人則以琉球泡盛的造型挑戰全馬。



市長魏嘉賢致詞時表示，完賽獎牌的設計非常特別，繼2016壽豐美景海洋公園、2017花蓮市東大門夜市、2018鳳林鎮的兆豐與新光林榮車站之後，今年的完賽獎牌以新城鄉為意象，內容包括光隆博物館、七星潭及曼波魚等。而完賽獎牌於2016年起只要將每年獎牌收集齊全，到了2028年就能串成一個同心圓，對於跑者而言是個相當具有意義的賽事。

▲石垣市的山下和秀這次特地頭戴一頂一年前在海洋公園買的魟魚玩偶來跑馬拉松。



在比賽現場，可以看到推著嬰兒車或帶著寵物一起參賽的溫馨畫面，今年報名視障組有24人，也有輪椅族的朋友挑戰自己的毅力，他們的精神獲現場選手給予激勵掌聲。今年比賽還特別推出造型獎的趣味競賽，選手跑步也大玩造型，這項競賽由臉友在臉書投票選出前三名，活動至12月8日中午12點截止。

▲兩名愛國跑兩名愛國跑者很吸睛。



除了迷你馬及視障組之外，各組總成績男、女各取前五名，前三名均獲獎金、獎盃鼓勵，第四及第五名則頒發獎盃與獎品。全馬前三名分別獲頒三萬元、一萬五千元及一萬元，半馬前三名分別獲頒兩萬元、一萬元及五千元，小馬前三名分別獲頒八千元、五千元及兩千元。分組成績男女也各取前三名，頒發獎盃與獎品。

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